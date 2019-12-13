Без суда и следствия: в Миротворце рассказали, каких пропагандистов из РФ будут вносить в базу

"Миротворец" / Facebook

Сотрудники сайта Миротворец пригрозили автоматическим внесением в свое Чистилище журналистов российского Первого канала, Russia Today, Россия-24, Россия-1, "НТВ-Мир", Звезда и Life News.

"Без суда и следствия. Список телевизионных каналов российского агрессора, пропагандисты которых будут заноситься в Чистилище сайта "Миротворец" по умолчанию", - написали на официальной Twitter-странице Миротворца.

Напомним, ранее в базу Миротворца попали журналисты с российского телеканала Звезда, которые прибыли в Киев как бы по приглашению президента Владимира Зеленского. До этого в Чистилище внесли известного украинского комика Андрея Молочного. Проживающий ныне в РФ актер заявлял о том, что по улицам Киева толпами бродят фашисты.