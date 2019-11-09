"А Маричка то курвой оказалась": комика Молочного внесли в базу сайта Миротворец

Андрей Молочный попал в базу сайта Миротворец / Лига

Проживающий в России украинский комик, соавтор шоу Файна Юкрайна и звезда Сomedy Сlub Украина Андрей Молочный, который ранее заявил о толпах фашистов на улицах Киева, попал в базу данных сайта "Миротворец".

Отметим, представители сайта Миротворец сообщили, что "отправили малороса в чистилище".

Более того, на сайте указано, что комик попал в базу за "антиукраинскую пропаганду и отрицание российской агрессии".

При этом отмечается, что Молочный живет в России - стране-агрессоре.

"Центр „Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений", — сказано в сообщении.

Отметим, в комментариях граждане поддержали подобное решение.

"Колись я цього поца слухав, було ніби смішно. Тепер хай йде собі в кацапію!", - отметил некий Вольвот.

"А Маричка то курвой оказалась!", - добавил некто под ником Обыватель.

"Ну и слава богу, еще одним пи*аром меньше!", - высказалась Елена Гнитеева.

"Маю надію, що мальфари вже отримали від вас замову. Ярке підтвердження, в випадку з цим покидьком, тези, що володіння мовою не робить людину громадянином Батьківщини", - убежден Никита Атаманюк.

"Робимо ставки: коли цей гімнючок почне скиглити, що його не пускають додому. Правий був Притула", - вставил свои пять копеек некто под ником Ростислав.

Читайте такжеМолочный ответил на критику его заявлений о "фашистах" в КиевеНапомним, ранее Сергей Притула метафорически высказался о словах Андрея Молочного, который в России призвал очищать Киев от "нечисти" "фашистов", которые поганят память о "героях" и "родине". Молочный так высказался о Жукове, памятник которому недавно убрали Киеве.

Притула в своем Facebook написал, что они с Молочным уже давно не вместе, и что ему стыдно и грустно за его слова.

"Антон с Жашкова просил передать, что с Маричкой они уже давно не живут вместе. И по этому поводу стихотворение: Когда от меня ты ушла, я горько плакал. Оба локтя искусав, пропил ларьочки гриль. На пост твой в инстаграме я наткнулся... Заплакал еще раз и сломал костыль!", - пишет Притула.