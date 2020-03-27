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С 28 марта в зоне ООС ужесточают карантин

27 марта 2020, 18:04

На территорию будут пускать граждан, которые осуществляют логистическое обеспечение жизнедеятельности региона.

КПП в ДНР
КПП для проезда и прохода в "ЛДНР" будут закрыты на карантин / Фото: УНИАН

Украинские военнослужащие с 28 марта ужесточают контроль въезда в зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

"С целью противодействия распространению коронавирусной инфекции с 8:00 28 марта вводится ограничение относительно пересечения линии проведения операции Объединенных сил со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей", - сообщает пресс-центр ООС.

Рядовые граждане на время карантина временно не смогут осуществлять въезд на оккупированные территории и выезжать в Украину. Военнослужащие будут пропускать только граждан и транспортные средства, которые осуществляют логистическое обеспечение жизнедеятельности региона.

Напомним, 27 марта в 00:00 в Украине будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки. На пропускных пунктах образовались огромные очереди из украинцев, которые пытаются попасть домой.

Как сообщал Главред, 25 марта в ходе заседания Кабмина правительство объявило о введении в Украине режима чрезвычайной ситуации, который будет действовать в течение месяца -  до 24 апреля. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что режим может быть продлен в случае, если государству не удастся победить эпидемию до этого срока.

Кроме того, с сегодняшнего дня, 27 марта 2020, Украина закроет границы для пассажирского транспорта - речь идет как о возможности выехать из страны, так и въехать в нее.

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