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Бомбили "Азовсталь" всю ночь: среди украинских бойцов много раненных

10 мая 2022, 16:19

В результате обстрела и бомбежки завода бойцы "Азова" потеряли связь с полевым госпиталем.

азовсталь
Завод "Азовсталь" в Мариуполе / t.me/polkazov

Российские войска в Мариуполе обстреляли завод "Азовсталь". В результате обстрела на территории завода остается много раненных военных. Об этом заявил заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар, сообщает "Украинская правда".

Из-за обстрела завода, где до сих пор пребывают не только военные, но и гражданские, украинские бойцы на какое-то время потеряли связь с полевым госпиталем.

"Обстрелы, авиация, всю ночь. Есть раненные. Над госпиталем работает авиация. Много тяжело раненных. На какое-то время мы потеряли связь с госпиталем", - сказал Святослав Паламар.

Вскоре украинским военным удалось восстановить связь. На территории госпиталя находится много раненных, которым нужна эвакуация.

Командир полка "Азов" акцентирует внимание на том, что процесс эвакуации нельзя затягивать, так как раненным нужен уход, медикаменты, нормальное питание и свежий воздух.

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Штурм "Азовстали" в Мариуполе

4 мая командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко рассказал о крайне сложной ситуации на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Российским военным удалось прорваться на территорию завода и начать штурм, однако украинские защитники продолжили держать оборону.

По данным мэра Мариуполя Вадима Бойченко, оккупанты обстреливали украинские позиции из артиллерии, самолетов, танков и кораблей.

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Как оказалось, бывший электрик "Азовстали" показал российским захватчикам туннели под территорией предприятия. После этого они пошли на штурм подземных ходов.

Офицер разведки управления Азова Илья Самойленко заявил, что украинские бойцы считают неприемлемой возможность сдаться врагу. Они рассматривают несколько вариантов развития событий:

  • сложить оружие и ждать смерти;
  • попытаться убежать;
  • сложить оружие и сдаться;
  • стоять и бороться.

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