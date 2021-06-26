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"Было страшно": град размером с куриное яйцо наделал беды под Киевом

26 июня 2021, 21:21

Ледяные "камни" уничтожали все вокруг.

  • Град под Киевом
    Град под Киевом Соцсети
  • Град под Киевом
    Град под Киевом Соцсети
  • Град под Киевом
    Град под Киевом Соцсети
  • Град под Киевом
    Град под Киевом Соцсети
  • Град под Киевом
    Град под Киевом Соцсети
  • Град под Киевом
    Град под Киевом Соцсети

Под Киевом выпал огромный град величиной с куриное яйцо, и после подобного "подарка с небес" залил сильный ливень. Такие градины засыпали придомовые участки в Белогородке Киевской области.

Ледяные "камни" 26 июня показала Татьяна Каменская в своем Facebook.

Сотрудник Национальной академии статистики, учета и аудита также призналась, что когда такой град начал обильно падать с неба, ей стало действительно страшно.

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"За свои 55+ мне еще не приходилось видеть такую стихию. Вначале с неба упала градина! Мы ее даже успели рассмотреть. Как будто замороженная в специальной форме, идеальный, симметричный, цветочный рисунок с крестом посередине. А потом их посыпалось столько!!!", - пишет женщина.

Также она опубликовала фото и видео со своего двора возле дома, который засыпал град.

Женщина добавила, что были опасения о том, что град сможет пробить перекрытие на террасе, а после него еще и пошел ливень, и теперь "море ледяной воды во дворе".

В сети в комментариях люди поражаются такому громадному граду, и отмечают, что если попасть под падающие льдины с неба подобного размера, то это может закончиться довольно плачевно.

Кроме того, в соцсетях публикуют и последствия града. Разбиты машины, и даже урожай уничтожен, говорят жители киевской области.

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"О боже, он же может и убить...", "Конечно у природы нет плохой погоды, но я бы предпочел такой избежать. Очень надеюсь, что шкода минимальная. Это не град, а ГРАД", - пишут в Сети.

Непогода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • В оккупированном Россией Крыму ранее объявляли режим чрезвычайной ситуации. На полуострове случилось наводнение. Больше всего пострадали Ялта и Керчь – там за 24 часа выпала двухмесячная норма осадков.
  • В Керчи из-за паводков затопило 10-тысячный стадион 50-летия Октября, который являлся главной спортивной ареной города.
  • В Ялте местным жителям запрещали выходить из дома и купаться в море. Водоснабжение в городе также было временно отключено.
  • На Буковине из-за ливней были затоплены десятки сел и населенных пунктов. В ряде сел подтопило людям хаты, домашнее хозяйство и посрывало куски дороги. Некоторые деревни и вовсе стали больше похожими на Венецию.
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