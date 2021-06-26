"Было страшно": град размером с куриное яйцо наделал беды под Киевом

Под Киевом выпал огромный град величиной с куриное яйцо, и после подобного "подарка с небес" залил сильный ливень. Такие градины засыпали придомовые участки в Белогородке Киевской области.

Ледяные "камни" 26 июня показала Татьяна Каменская в своем Facebook.

Сотрудник Национальной академии статистики, учета и аудита также призналась, что когда такой град начал обильно падать с неба, ей стало действительно страшно.

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"За свои 55+ мне еще не приходилось видеть такую стихию. Вначале с неба упала градина! Мы ее даже успели рассмотреть. Как будто замороженная в специальной форме, идеальный, симметричный, цветочный рисунок с крестом посередине. А потом их посыпалось столько!!!", - пишет женщина.

Также она опубликовала фото и видео со своего двора возле дома, который засыпал град.

Женщина добавила, что были опасения о том, что град сможет пробить перекрытие на террасе, а после него еще и пошел ливень, и теперь "море ледяной воды во дворе".

В сети в комментариях люди поражаются такому громадному граду, и отмечают, что если попасть под падающие льдины с неба подобного размера, то это может закончиться довольно плачевно.

Кроме того, в соцсетях публикуют и последствия града. Разбиты машины, и даже урожай уничтожен, говорят жители киевской области.

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"О боже, он же может и убить...", "Конечно у природы нет плохой погоды, но я бы предпочел такой избежать. Очень надеюсь, что шкода минимальная. Это не град, а ГРАД", - пишут в Сети.

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