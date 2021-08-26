Для юных киевлян, которые спели гимн во дворе на Троещине, построили новое футбольное поле

На торжественное открытие площадки в День Независимости прибыли легенды украинского футбола / Фото facebook.com/andriy.pavelko

На месте футбольной площадки на столичной Троещине, где юные футболисты 3 июля исполнили гимн Украины, построили новое футбольное поле. На торжественное открытие в День Независимости прибыли легенды украинского футбола Олег Блохин и Алексей Михайличенко, а также игроки национальной сборной Александр Сирота и Илья Забарный.

Футбольная площадка расположена в Киеве по ул. Закревского, 35а. На стадионе - безопасное искусственное покрытие, размещена символика Украинской ассоциации футбола, сообщается на Facebook-странице президента УАФ Андрея Павелко.

Фото facebook.com/andriy.pavelko

"Хочу сказать, что это и является главной задачей большой программы УАФ по обновлению и развитию футбольной инфраструктуры. Именно для таких событий и целей в Украине создан современный завод по производству искусственного футбольного покрытия. Ведь звездными футболистами и игроками национальной сборной не рождаются. Ими становятся такие же ребята с Троещины, Дарницы, Житомира или Днепра, для исполнения желаний и амбициозных планов которых требуются соответствующие условия спортивного развития", - отметил Павелко.

На чьи деньги была осуществлена ​​реконструкция, не уточняется.

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Как сообщал Главред, в начале июля в Сеть попало видео с пятью юными киевлянами, которые на старом футбольном поле перед началом игры исполнили Гимн Украины. В этот день сборная Украины проводила свой матч четвертьфинала Евро-2020 против Англии. Кадры с детьми растрогали всю страну.

Позже в Украинской ассоциации футбола сообщили, что 9-летнего Евгения, 8-летних Максима и Кирилла, 7-летнего Ваню и его 4-летнего брата Матвея пригласили в Дом футбола. Там они имели возможность пообщаться, получить автографы и сделать совместное фото с игроками национальной сборной - Сергеем Кривцовым и Денисом Поповым, а также с легендами украинского футбола Анатолием Демьяненко и Алексеем Михайличенко.

Президент УАФ вручил маленьким футболистам памятные подарки и форму для тренировок. Также они все вместе исполнили национальный гимн Украины.