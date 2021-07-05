На Троещине вдохновленные сборной мальчики спели гимн Украины / скриншот из видео

В Киеве в жилом массиве Троещина в одном из дворов многоквартирных домов маленькие мальчики настолько впечатлились игрой сборной Украины на Евро-2020 перед игрой в футбол положили руку на сердце и спели национальный гимн. Соответствующее видео было опубликовано в Facebook.

В комментариях пользователи восторгаются патриотизмом мальчиков, а также просят Украинскую ассоциацию футбола построить им нормальное поле.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что сборная Украины на групповом этапе Евро-2020 добыла одну победу над Северной Македонией (2:1) и проиграли Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1).

Благодаря успешном стечению обстоятельств и победе Швеции над Польшей, Украина вышла в плей-офф.

В 1/8 финала наши футболисты в дополнительное время обыграли шведскую сборную (2:1).