УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

На Троещине вдохновленные сборной мальчики спели гимн Украины

5 июля 2021, 15:45

В комментариях пользователи восторгаются патриотизмом мальчиков, а также просят Украинскую ассоциацию футбола построить им нормальное игровое поле.

12121
На Троещине вдохновленные сборной мальчики спели гимн Украины / скриншот из видео

В Киеве в жилом массиве Троещина в одном из дворов многоквартирных домов маленькие мальчики настолько впечатлились игрой сборной Украины на Евро-2020 перед игрой в футбол положили руку на сердце и спели национальный гимн. Соответствующее видео было опубликовано в Facebook.

В комментариях пользователи восторгаются патриотизмом мальчиков, а также просят Украинскую ассоциацию футбола построить им нормальное поле.

Читайте такжеТысячи фанатов сборной спели Гимн Украины – эмоциональное видео из фан-зоны

Напомним, ранее сообщалось о том, что сборная Украины на групповом этапе Евро-2020 добыла одну победу над Северной Македонией (2:1) и проиграли Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1).

Благодаря успешном стечению обстоятельств и победе Швеции над Польшей, Украина вышла в плей-офф.

В 1/8 финала наши футболисты в дополнительное время обыграли шведскую сборную (2:1).

футбол новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «На Троещине вдохновленные сборной мальчики спели гимн Украины». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Победительница Холостяка топлес побаловала пикантными селфи в зеркалеПобедительница Холостяка топлес побаловала пикантными селфи в зеркале День поліції – привітання своїми словами й листівки з Днем поліціїДень поліції – привітання своїми словами й листівки з Днем поліції Не мир, а война: Россия готовится атаковать УкраинуНе мир, а война: Россия готовится атаковать Украину Гороскоп на июль-2021 от Влада Росса: благословенный период у Рыб и провал ТельцаГороскоп на июль-2021 от Влада Росса: благословенный период у Рыб и провал Тельца Забрал оторванную голову с места аварии: на Тернопольщине парень сбил насмерть двух молодых девушекЗабрал оторванную голову с места аварии: на Тернопольщине парень сбил насмерть двух молодых девушек

Последние новости

15:55

Стихия в Крыму: подтопленные дома, селевой сход и поваленные деревья

15:45

На Троещине вдохновленные сборной мальчики спели гимн Украины Видео

15:44

"Продолжать носить маски": в МОЗ предупредили об осенней волне коронавируса из-за мутанта Дельта Видео

15:02

В Бериславе на Херсонщине начали "Большую стройку" мусоросортировочного завода

14:47

Оружие от Германии и крушение стены: в МИД сделали заявление о переговорах Зеленского и Меркель Видео

Реклама
14:36

В Раде предложили вернуть звание Героев Украины Бандере и Шухевичу Видео

14:28

"Зрада": украинский телеканал похвастался картой РФ с оккупированным Крымом Видео

14:10

Гороскоп на июль-2021 от Влада Росса: благословенный период у Рыб и провал Тельца

14:05

Компенсация для Украины в обмен на Северный поток-2: в Киеве поставили условие России и Западу Видео

13:33

"Будешь трупом": житель Днепра избил жену с младенцем на руках и прокусил ногу копу Видео

13:28

Новые правила въезда в Украину: для людей из каких стран обязателен тест на COVID-19 Видео

13:27

Бесплатные 2 гектара земли: есть ли шансы получить свой кусок Видео

13:26

Венгрия начала вакцинировать от COVID украинцев в приграничных районах Видео

13:23

В Украине новая вакцина от COVID-19 – Janssen: для получения иммунитета достаточно одного укола Видео

13:03

Гороскоп для Девы на июль-2021: в чем будет везти и чего остерегаться в этом месяце Видео

12:46

Экстрим ради лайков: в Киеве парень прокатился на самокате на вершине моста Видео

12:44

Магнитная буря в июле: простые способы облегчения симптомов Видео

12:42

Календарь стрижек и процедур красоты на июль-2021: когда нужно стричься и окрашивать волосы Видео

12:31

На Житомирщине подросток всадил пулю из ружья в 11-летнего друга Видео

12:27

Провал "блокады" Лукашенко: в МИД Украины заявили о лжи и объяснили ситуацию на границе с Беларусью Видео

Реклама
12:26

7 признаков того, что вы - необыкновенная женщина Видео

12:23

Ливень в Одессе: затоплены улицы и заблокирована работа транспорта Видео

12:20

HBO отменила создание продолжения сериала Страна Лавкрафта

11:47

Военная операция России против Украины: у Зеленского объявили о готовности отбить атаку Москвы Видео

11:46

"Ловушка для Украины с Европой": Зеленский обрушился с критикой на Северный поток-2 Видео

11:41

Красиво и страшно одновременно: в Запорожской области засняли воздушное цунами Видео

11:28

В Украине рынок земли "заглох": что пошло не так Видео

11:21

В России умер знаменитый актер Владимир Меньшов, который финансировал "ДНР" и "ЛНР"

11:16

"Я - король самолета": в Польше пилот Ryanair не пустил украинцев на борт

11:08

Оля Цибульская показала грудь в смелом декольте женственного платья

11:01

Легендарный российский спортивный комментатор попал в черный список украинского Минкульта Видео

10:57

COVID-сертификат и поездки в ЕС: названы страны, с которыми Киев ведет переговоры Видео

10:40

В Бердянске нет света и воды: курортный город затопило Фото

10:07

Jerry Heil назвала расценки на свои песни для украинских звезд Видео

10:05

"Спонсор сепарат": в Киеве разрисовали вход в магазин PUMA из-за сотрудничества с Иваном Дорном Видео

10:03

"Ограбление столетия" в Тернополе: вор не обнаружил денег в кассе, поэтому спер пельмени Видео

09:57

Ударил по лицу и швырнул на асфальт: в Киеве таксист напал на пассажирку Видео

09:49

Крисс Пратт признался, что вытворял под препаратами

09:48

Пять способов избежать заражения микробами в ресторане Видео

09:35

На Одесчине неизвестный в кровь избил лопатой 80-летнюю мать чиновника МВФ Видео

Реклама
09:25

В моде белая женская рубашка: с чем носить этот важный элемент гардероба летом Фото Видео

09:04

В Харькове огромный клен рухнул на жилой дом Видео

08:47

Перезапуск "Минска" и удар по России: Арестович сделал заявление о встрече Зеленского и Путина

08:40

Гороскоп для Стрельца на июль 2021: период застоя и преобразования в финансовой сфере Видео

08:25

Сердечный приступ: эти три основных продукта питания могут привести к сердечным заболеваниям Видео

08:21

Коронавирус в Украине 5 июля: за сутки поставили 244 новых диагноза Видео

07:59

В Pfizer отреагировали на смерть украинца после прививки от COVID-19 препаратом компании Видео

07:45

Параноик с топором намного опасней параноика без топора мнение

07:30

С фейерверком и музыкой: во Львове блогерша отпраздновала свое 18-летие на мемориале Небесной сотни Видео

07:10

Новая военная операция России: эксперт раскрыл сценарий Путина по Украине Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять