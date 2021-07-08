УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Юным киевлянам, которые спели гимн во дворе на Троещине, устроили встречу с легендами футбола Украины

8 июля 2021, 11:40

9-летнего Евгения, 8-летних Максима и Кирилла, 7-летнего Ваню и 4-летнего Матвея пригласили в Дом футбола. Там дети пообщались с футболистами нашей сборной.

Юных футболистов из Киева пригласили в Дом футбола / Фото facebook.com/andriy.pavelko

На днях в Сеть попало видео с пятью юными киевлянами, которые на старом футбольном поле перед началом игры исполнили Гимн Украины. Эти кадры растрогали всю страну.

В Украинской ассоциации футбола сообщили, что 9-летнего Евгения, 8-летних Максима и Кирилла, 7-летнего Ваню и его 4-летнего брата Матвея пригласили в Дом футбола. Там они имели возможность пообщаться, получить автографы и сделать совместное фото с игроками национальной сборной Сергеем Кривцовым и Денисом Поповым, и с легендами украинского футбола Анатолием Демьяненко и Алексеем Михайличенко.

Президент УАФ вручил маленьким футболистам памятные подарки и форму для тренировок. Также они все вместе исполнили национальный гимн Украины.

facebook.com/andriy.pavelko
facebook.com/andriy.pavelko

"Это видео лучшее доказательство того, насколько важную социальную и патриотическую миссию выполняет футбол в воспитании маленьких граждан Украины", - отметил Павелко.

Как сообщал Главред, ранее в соцсетях вспыхнул скандал из-за того, что украинский футболист Артем Довбик, забивший победный гол в матче против Швеции на Евро-2020, давал интервью на русском языке.

Позже лидер сборной Украины Руслан Малиновский перешел на украинский язык во время общения с журналистами. Он говорил легко и непринужденно, чем вызвал восторг украинцев.

гимн Украины Андрей Павелко новости Украины новости футбола
Сейчас вы просматриваете новость «Юным киевлянам, которые спели гимн во дворе на Троещине, устроили встречу с легендами футбола Украины». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
С праздником Ивана Купала 2021: красивые открытки и поздравленияС праздником Ивана Купала 2021: красивые открытки и поздравления День семьи, любви и верности 2021: какой сегодня праздник 8 июляДень семьи, любви и верности 2021: какой сегодня праздник 8 июля Как разведенный диктатор-отравитель собирается защищать "традиционные ценности"Как разведенный диктатор-отравитель собирается защищать "традиционные ценности" Глюкоза не удержала грудь в слишком откровенном купальнике и поразила поклонниковГлюкоза не удержала грудь в слишком откровенном купальнике и поразила поклонников Параноик с топором намного опасней параноика без топораПараноик с топором намного опасней параноика без топора

Последние новости

11:48

На Львовщине кладбищенский вандал надругался над могилами сечевых стрельцов

11:41

Роскошную яхту Медведчука спрятали от санкций в офшоре – расследование Видео

11:40

Юным киевлянам, которые спели гимн во дворе на Троещине, устроили встречу с легендами футбола Украины

11:39

Гороскоп на завтра 9 июля 2021 всех знаков Зодиака: жертва происков и "переворот" в любовной сфере Видео

11:10

Жена Артура Пирожкова в откровенном бикини поразила стройной фигурой

Реклама
10:54

Спасатели предупредили украинцев об угрозе подтопления: где разбушуется погода Видео

10:35

В квартиру пытался попасть новый владелец: известны подробности резонансной стрельбы в Киеве

10:28

Звезда Вампиров средней полосы госпитализирована с поражением легких

09:59

С Днем семьи 2021: красивые поздравления и открытки

09:57

На Гаити поймали вероятных убийц президента страны Моиза Видео

09:39

Врач развенчал миф о том, что у трети украинцев есть иммунитет против COVID-19

09:18

Полуфинал Евро-2020 Англия - Дания: яркие фото победы англичан Фото Видео

09:00

Запрет на слежку и крупные штрафы: как теперь будут работать коллекторы в Украине

08:50

День семьи, любви и верности 2021: какой сегодня праздник 8 июля Видео

08:46

Пьяный бывший коп вылетел на встречку: в Яремче в ДТП погибла дизайнер из Киева Видео

08:37

Когда бежать к врачу: названы тревожные признаки, которые сигналят о проблемах с половыми органами Видео

08:30

"Венгры - самый коренной народ Украины": глава МИД Венгрии сделал скандальное заявление Видео

08:18

Коронавирус в Украине 8 июля: за сутки выявили более 600 новых больных

08:15

"Путин боится Лукашенко": Пономарев назвал сроки присоединения Беларуси к России Видео

07:45

Национализация убытков и приватизация прибылей мнение

Реклама
07:45

Гороскоп на 8 июля 2021 для всех знаков Зодиака: кого ждут непреодолимые препятствия, обман и травмы Видео

07:25

"Я *бу Гитлера в ж*пу": Мендель опубликовала отрывок книги, где порассуждала об истории

07:10

Вывод войск России и надежда Путина: в Вашингтоне сделали заявление по участию США на Донбассе Видео

06:43

Ударную волну почувствовали в радиусе 15 км: в порту Дубая прогремел мощный взрыв Видео

06:30

Вопрос не одного года, или Почему героизация Бандеры и Шухевича пока неуместна для Украины мнение

06:02

Погода на сегодня: назван температурный рекордсмен Видео

05:28

Сотни мигрантов в день мчатся от режима Лукашенко: в стране ЕС объявили о войсках у границ Беларуси Видео

05:02

"Аромат женщины": Марта Костюк случайно засветила грудь в крошечном бикини

04:22

Ученые перечислили новые признаки ухудшения действия вакцин против COVID-19 Видео

03:50

Закрыть транзит через Беларусь: эксперт объяснил, чем ЕС и РФ ответят на шантаж Лукашенко Видео

03:02

Переговоры об участии США в консультациях по Донбассу: у Кравчука раскрыли вероятные сроки Видео

02:16

Ученые нашли новый метод избежать болезни сердца при диабете Видео

01:37

Леди Гага топлес сделала смелое селфи у бассейна

00:51

Эксперт объяснил, почему Зеленскому невыгодно возвращать звание Герой Украины Бандере и Шухевичу

07 июля, среда
23:59

Что такое непрерывный кашель и что с ним делать: врачи дали ответ Видео

23:55

Врачи назвали опасную привычку, которая приводит к серьезному заболеванию Видео

23:25

Успел вызвать медиков: в Хмельницком мужчина приготовил и съел ядовитые мухоморы Видео

23:20

Почему некоторых людей комары кусают больше и что делать с досаждающим зудом Видео

22:58

Спрятался от преступления: под Кривым Рогом отчим из-за мести порезал ножом малыша Видео

22:56

В моду на лето 2021 вошла неповторимая и завораживающая юбка-шорты Фото Видео

Реклама
22:41

Шесть удивительных привычек, вредных для здоровья сердца Видео

22:33

В Украину несется опасная буря с мощной грозой Видео

22:24

Пальба и кровь на полу: опубликованы кадры задержания и допроса "голосеевского стрелка" Видео

21:54

Как укрепить здоровье после коронавируса: четыре способа Видео

21:28

Приметы на 8 июля: что нельзя делать на Петра и Феврония Видео

20:57

Шантаж и дезинформация: Киев обвинил Москву в блокировании Нормандского формата Видео

20:56

"Усилим ВМС": в Минобороны заинтриговали созданием "москитного" флота Видео

20:32

Зверски изнасиловал ребенка и сбежал: злоумышленнику грозит серьезное наказание Видео

20:00

"Детям не грозит": ВОЗ призывают Европу отсрочить вакцинацию детей против коронавируса Видео

19:53

Рука - в клочья: опубликовано фото ранения подстреленного "голосеевским стрелком" копа Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять