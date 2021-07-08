Юным киевлянам, которые спели гимн во дворе на Троещине, устроили встречу с легендами футбола Украины

Юных футболистов из Киева пригласили в Дом футбола / Фото facebook.com/andriy.pavelko

На днях в Сеть попало видео с пятью юными киевлянами, которые на старом футбольном поле перед началом игры исполнили Гимн Украины. Эти кадры растрогали всю страну.

В Украинской ассоциации футбола сообщили, что 9-летнего Евгения, 8-летних Максима и Кирилла, 7-летнего Ваню и его 4-летнего брата Матвея пригласили в Дом футбола. Там они имели возможность пообщаться, получить автографы и сделать совместное фото с игроками национальной сборной Сергеем Кривцовым и Денисом Поповым, и с легендами украинского футбола Анатолием Демьяненко и Алексеем Михайличенко.

Президент УАФ вручил маленьким футболистам памятные подарки и форму для тренировок. Также они все вместе исполнили национальный гимн Украины.

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

"Это видео лучшее доказательство того, насколько важную социальную и патриотическую миссию выполняет футбол в воспитании маленьких граждан Украины", - отметил Павелко.

Как сообщал Главред, ранее в соцсетях вспыхнул скандал из-за того, что украинский футболист Артем Довбик, забивший победный гол в матче против Швеции на Евро-2020, давал интервью на русском языке.

Позже лидер сборной Украины Руслан Малиновский перешел на украинский язык во время общения с журналистами. Он говорил легко и непринужденно, чем вызвал восторг украинцев.