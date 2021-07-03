Лидер сборной Украины Малиновский дал интервью на украинском и вызвал восторг в Сети

Руслан Малиновский / Reuters

После скандала, который вспыхнул в соцсетях из-за того, что украинский футболист Артем Довбик, забивший победный гол в матче против Швеции на Евро-2020, давал интервью на русском языке, лидер сборной Украины Руслан Малиновский перешел на украинский язык во время общения с журналистами.

На этот факт обратил внимание политический обозреватель Александр Аронец и выложил на своей странице в Facebook фрагмент интервью Руслана.

"Лед тронулся. Малиновский дает интервью на украинском языке. Обратите внимание – даже не "аваковкой" (…) Как видим, они все хорошо знают родной язык, но обстоятельства в спорте так сложились, что до сих пор сложно найти кружок, где бы тренировки проводили на украинском. Вот и получается, что типичные футбольные фразы у них уже на подсознании запечатленные на русском", – написал Аронец.

"Думаю, черкащанин Довбик также прекрасно знает украинский, и уже следующее интервью после победного гола в ворота Англии будет на украинском", - добавил он.

На видео видно, как Малиновский легко и непринужденно беседует на украинском. Украинцы в соцсетях с восторгом отреагировали на то, что футболист заговорил на государственном языке. В комментариях они благодарят Руслана за "соловьиную" и восхищаются Малиновским.

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"Четкий украинский у Руслана! Я уверен, шо 90% членов сбороной говорят не хуже. Надеюсь в дальнейшем все чаще слышать интервью на украинском) Удачи нашим в 1/4!"

"Замечательный украинский язык. Очень приятно слушать"

"Хороший украинский ... все будет четко"

Как сообщал Главред, сборная Украины в ночь на 30 июня в шотландском городе Глазго на стадионе Хэмпден Парк благодаря голу Артема Довбика победила команду Швеции и впервые в истории попала в 1/4 финала Евро-2020. Довбик в добавочное время второго экстра-тайма отправил мяч в ворота шведов. Матч закончился победой украинцев со счетом 2:1.

После матча Довбик прокомментировал победу на русском языке и нарвался на критику Ларисы Ницой. Писательница назвала Довбика "марсианином" и "московитом".