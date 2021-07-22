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"Люди взлетели": смерч ворвался на футбольное поле и разогнал футболистов

22 июля 2021, 22:48

В Боливии перед матчем на поле появился "пыльный дьявол".

Смерч на футбольном поле / скриншот

В Боливии футбольный матч был прерван из-за мощного смерча.

Как пишет Чемпионат.com футбольный матч перенесли, так как за несколько минут до начала встречи на поле неожиданно появился смерч.

Облако пыли образовалось на одной из половин поля ближе к штрафной. Футболисты в это время приветствовали друг друга в центре поля.

Атмосферный вихрь начал движение к середине площадки, участники матча бросились от него в разные стороны. На видеозаписи видно, как одного из игроков подбросило и отшвырнуло в сторону. Затем облако прошло от центра к другой штрафной и растворилось.

Известно, что наибольшее количество смерчей фиксируется на североамериканском континенте, в особенности в центральных штатах США, меньше — в восточных штатах США. Также они встречаются и в Южной Америке.

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Смерч – это атмосферный вихрь, возникающий в кучево-дождевом облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли, в виде облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров.

Как ранее сообщал Главред, в поселке Усть-Камчатск Камчатского полуострова в России 17 июля зафиксировали жуткое зрелище: огромные черные тучи комаров накрыли населенный пункт с первыми лучами солнца и пронесся смерч из комаров.

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