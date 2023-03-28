"Стереть Британию с лица земли": депутат Госдумы придумал, как РФ может победить Украину

Андрей Гурулев заявил, что Великобритания является главным "подстрекателем" в Европе, поэтому ее нужно "уничтожить".

Гурулев в эфире у Скабеевой побредил об уничтожении Великобритании / скриншот

На фоне провала на фронте в Украине российские пропагандисты пытаются найти "рецепты" победы. Причем их фантазии хватает лишь только на то, чтобы угрожать другим странам Запада.

В частности, депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев заявил, что Великобритания является главным "подстрекателем" в Европе, поэтому, чтобы победить войне с Украиной, стране-агрессору и оккупанту нужно "стереть с лица земли" Британию.

Гурулев уверен, что после этого страны Запада сразу начнут прислушиваться к России и ее диктатору Владимиру Путину.

видео дня

"Первое, что нужно сделать, – это снести Британию, просто стереть с лица земли. И в принципе, по сути, после этого все закончится. Поскольку главный гаденыш – это именно Британия", – заявил депутат в эфире российского пропагандистского ТВ.

"Нанеся критическое поражение Британии, вся война на этом закончится. И тогда сразу же начнут прислушиваться к тому, что говорит наш президент, что говорит приезжавший к нам глава КНР. К этому все идет и рано или поздно этим все закончится", – сказал Гурулев.

Андрей Гурулев / скриншот

Как сообщал Главред, одиозный депутат Госдумы Гурулев до сих пор мечтает превратить столицу Украины в руины. Также он считает достижением России побег оккупантов из Херсона.

На днях одиозный белорусский пропагандист Григорий Азаренок разразился ядерными угрозами в адрес Польши и Литвы. Ему привиделись угрозы нападения на Белорусь, поэтому он пообещал всех "облучить".

Другие новости: