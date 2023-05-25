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Судьба Белгородщины постигнет еще две российские области – эксперт

Алёна Воронина
25 мая 2023, 16:10 обновлено 25 мая, 16:13
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Российские власти не смогли выстроить эффективную защиту границ РФ, поэтому подобные рейды, как на Белгородщине, будут происходить и на других территориях.
Легион Свобода России, Игорь Эйдман
Судьба Белгородщины постигнет еще две российские области, отмечает Эйдман/ коллаж: Главред, фото: Telegram Легион "Свобода России", Facebook Эйдман

Страна-агрессор Россия не организовала эффективную защиту своих границ, ведь в Кремле не думали о том, что российские территории могут быть атакованы.

Рейд российских добровольцев в Белгородской области РФ показал, насколько Россия незащищена от таких прорывов границы. Об этом рассказал российский социолог, автор книг Игорь Эйдман в интервью Главреду.

"Для Кремля в этой ситуации опасно другое – подобные рейды могут происходить и в других приграничных регионах и районах. Как мы видим, российские власти так и не смогли выстроить эффективную защиту своих границ с Украиной, а потому можно ожидать, что такие рейды могут происходить также в Брянской и Курской областях", – отметил Эйдман.

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Главная задача, которую выполняют такие рейды – давить на российские власти и оккупантов.

"Не думаю, что подобные рейды будут поддержаны местным населением и вызовут революцию, но давление на российские власти и военных они могут оказать", – сказал Эйдман.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Лейпциг, Германия.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Ситуация в Белгородской области РФ

Напомним, утром 22 мая российские добровольцы Легиона "Свобода России" и "Российского добровольческого корпуса" начали свою военную операцию в приграничных районах Белгородской области России. Рейды были и в Брянской области. В частности, на Белгородщине был уничтожен контрольно-пропускной пункт РФ.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что Легион "Свобода России" и "РДК" на Белгородищине проводят операцию по созданию полосы безопасности для защиты мирных украинцев. В операции участвуют исключительно граждане России.

24 мая в "РДК" рассказали подробности рейда в Белгородскую область. Всего бойцам удалось зайти на 42 км вглубь России. Некоторые населенные пункты они контролировали в течение суток. Он отметил, что в "РДК" за время рейда было только двое раненых, никто из бойцов не погиб.

В "РДК" объяснили, что рейд в Белгородской области был операцией исключительно российских добровольцев. Украинские военные не участвовали в прорыве на территорию РФ, не давали ни техники, ни оружия для этого рейда. Украинская армия координировала действия только до границы с Россией.

Тем временем 25 мая в сети появились новые кадры военной операции добровольцев России в Белгородской области. На них можно увидеть, как бойцы пересекли границу и находятся в населенном пункте Глотово. Пока неизвестно, речь идет о новом заходе на Белгородщину или кадрах из предыдущей операции.

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что "РДК" и "ЛСР" выполняют свои операции на территории РФ, исходя из собственных целей и задач. Украина наблюдает за тем, что они делают в Белгородской области. Рейд в регион показал уязвимости российского государства, следует ожидать новых походов добровольцев.

Смотрите видео, в котором генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун рассказал, почему добровольцы России на операцию в Белгородской области имеют несколько дней:

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