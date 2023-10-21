"Уничтожить 20% населения": на росТВ заговорили о геноциде россиян

Андрей Гурулев заявил, что в настоящий момент "80% россиян доверяют президенту". От всех остальных он хотел бы "избавиться".

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Гурулев призвал уничтожить россиян, которые не поддерживают Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот

В эфире российского пропагандистского телевидения призвали уничтожить 20% россиян, которые, согласно соцопросам, не поддерживают кремлевского диктатора Владимира Путина. Подобное заявление озвучил депутат Госдумы Андрей Гурулев.

В эфире шоу пропагандиста Владимира Соловьева Гурулев заявил, что в настоящий момент "80% россиян доверяют президенту".

"Это тот уровень сплочения, который есть на сегодня", — сказал он.

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"И я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, чтобы вся вот эта гниль, которая осталась, она должна быть если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена", — заявил "единорос" и член оборонного комитета нижней палаты.

Таким образом, по идее Гурулева "уничтожению" может подлежать около 20% российских граждан - это примерно 29 миллионов человек, так как, согласно данным Росстата, численность постоянного населения страны-агрессора РФ составляет 146,4 млн человек.

Российский депутат также высказал уверенность, что Путин победит на предстоящих президентских выборах в марте 2024 года.

"Я железно знаю, что он победит капитально", — заявил депутат.

Смотрите видео - На российском телевидении призвали к геноциду россиян:

Депутат Госдумы предложил "уничтожить" 20% россиян / скриншот

Как сообщал Главред, в мае депутат Госдумы Гурулев призвал начинать "бомбежку" города Шебекино, который находится на границе с Украиной.

Недавно кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян предложила взорвать ядерную бомбу в Сибири.

"Если произвести в сотнях километров, на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, например… Ядерный взрыв. То ничего не будет на земле. Ничего такого страшного. Ни ядерной зимы, которой все боятся, ни чудовищной радиации, которая убьет всех вокруг, а кого не убьет, те умрут в течение 10 лет от онкологии — этого ничего не будет", — заявила пропагандистка.

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