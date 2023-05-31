Депутат Госдумы Гурулев призвал бомбить авиацией один из русских городов

Депутат РФ Андрей Гурулев призвал "бомбить" Белгородский населенный пункт Шебекино на границе с Украиной.

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Андрей Гурулев призвал бомбить Белгородскую область / Коллаж Главред, фото скриншот с видео, соцсети

В России депутат Госдумы Андрей Гурулев призвал начинать "бомбежку" города Шебекино, который находится на границе с Украиной.

В эфире у российского пропагандист Владимира Соловьева Гурулев заявил, что нужно "бомбить" в Белгородский области. Соловьев от услышанного едва не взорвался.

Именно так Гурулев считает, что нужно бороться с "прилетами" по пограничному Шебекино.

"Надо точечно душить и долбить. В частности, относительно Шебекино, я думаю, там авиация разберется планировочными авиабомбами. Ну, так больше нельзя", - заявил Гурулев.

А у Соловьева случилась истерия. Он заявил, что он проблемы надо создавать украинцам, "забрав Харьков и Харьковскую губернию".

Депутат РФ призвал "бомбить" Шебекино / скриншот

Операция добровольцев России в Белгородской области

В Сети 22 мая были опубликованы заявления Русского добровольческого корпуса и Легиона Свобода России, согласно которым отряды начали военную операцию по освобождению Белгородской области.

Военные выполняли задачи на КПП Грайворон и в нескольких населенных пунктах региона. Они наносили удары по оккупантам РФ.

В военной разведке Минобороны Украины считают, что добровольцы России проводят работу над демилитаризацией Белгородской области и созданию полосы безопасности, чтобы отодвинуть оккупационные войска РФ от украинской границы.

В рейде участвуют только граждане России.

В Минобороны оккупантов РФ 23 мая сообщили о якобы "уничтожении" сил и средств добровольцев в Белгородской области. В ответ Русский добровольческий корпус предупредил оккупантов России о новом ударе.

Смотрите видео о том, как республики в Белгороде, Курске и Брянске станут поясом безопасности:

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