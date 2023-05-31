Депутат Госдумы Гурулев призвал бомбить авиацией один из русских городов

В России депутат Госдумы Андрей Гурулев призвал начинать "бомбежку" города Шебекино, который находится на границе с Украиной.
В эфире у российского пропагандист Владимира Соловьева Гурулев заявил, что нужно "бомбить" в Белгородский области. Соловьев от услышанного едва не взорвался.
Именно так Гурулев считает, что нужно бороться с "прилетами" по пограничному Шебекино.
"Надо точечно душить и долбить. В частности, относительно Шебекино, я думаю, там авиация разберется планировочными авиабомбами. Ну, так больше нельзя", - заявил Гурулев.
А у Соловьева случилась истерия. Он заявил, что он проблемы надо создавать украинцам, "забрав Харьков и Харьковскую губернию".
Операция добровольцев России в Белгородской области
В Сети 22 мая были опубликованы заявления Русского добровольческого корпуса и Легиона Свобода России, согласно которым отряды начали военную операцию по освобождению Белгородской области.
Военные выполняли задачи на КПП Грайворон и в нескольких населенных пунктах региона. Они наносили удары по оккупантам РФ.
В военной разведке Минобороны Украины считают, что добровольцы России проводят работу над демилитаризацией Белгородской области и созданию полосы безопасности, чтобы отодвинуть оккупационные войска РФ от украинской границы.
В рейде участвуют только граждане России.
В Минобороны оккупантов РФ 23 мая сообщили о якобы "уничтожении" сил и средств добровольцев в Белгородской области. В ответ Русский добровольческий корпус предупредил оккупантов России о новом ударе.
Смотрите видео о том, как республики в Белгороде, Курске и Брянске станут поясом безопасности:
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