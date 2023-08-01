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В Госдуме придумали месть за атаку дронов на Москву: Гурулев назвал цель

Анна Ярославская
1 августа 2023, 14:17 обновлено 1 августа, 14:26
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Депутату Гурулеву очень мешает Герб Украины, который сменит серп и молот на монументе Родина-Мать.
Андрей Гурулев, Родина-Мать
Андрей Гурулев угрожает ударом по монументу Родина-Мать / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев разразился угрозами в адрес Украины после атаки беспилотников на Москву. В ответ он призывал ударить по монументу Родина-Мать в Киеве и улице Банковой, на которой расположен Офис президента Украины.

В своем Telegram-канале Гурулев написал, что Украина якобы атаковала высотки "Москва-Сити" как некий символ российской столицы.

"Понятно, что эти удары не несут никакого военного толка, участившиеся атаки носят исключительно информационный характер. Враг воюет с нашими символами. Ранее они атаковали одну из башен Кремля, теперь поняли, что куда более жирная и доступная цель – московские небоскребы. Москва-Сити – символ новой столицы, успешной России, строящейся уже в XXI веке. Таким образом они пытаются посеять страх и сомнение в головах наших граждан", – заявил Гурулев.

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В ответ он решил "напугать" украинцев и ударить по монументу Родина-Мать. Гурулеву очень мешает Герб Украины, который сменит на этом советском монументе серп и молот.

"Думаю, искореженный щит Родины-мать вместо треклятого трезубца сейчас был бы очень кстати, вполне эта тема вписалась бы в общую работу по денацификации. У нас красиво по нему навернуть есть все возможности", – размечтался российский депутат.

Также Гурулев в очередной раз побредил об ударе по "центру принятия решений" на Банковой.

"Про удары по Банковой я уже язык счесал говорить, чтобы деятели оттуда вообще солнечного света не видали, не вылезали из бункеров", – заявил российский нардеп.

Атаки дронов на Москву

В ночь на 1 августа центр Москвы во второй раз за неделю атаковали беспилотники. Прозвучала серия взрывов. Один из дронов снова влетел в одну из башен Москва-Сити. По данным росСМИ, на 21 этаже башни IQ-Квартала Москва-Сити находится Министерство экономического развития РФ.

Российские пропагандистские СМИ заявили, что дроны, атаковавшие Москву, якобы летели с территории Украины.

Ранее пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что США не поощряют нанесение ударов за пределами украинской территории и не помогают их осуществлять, однако оставляют за Украиной право самостоятельно решать, как именно противостоять российскому вторжению.

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