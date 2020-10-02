Поздравление с Днем рождения друга в стихах и прозе – прикольные и короткие

Замечательные поздравления с Днем рождения друга – в прозе своими словами, прикольные стихи, короткие смс, картинки и гифки для друга – подобрал Главред.
Поздравления с Днем рождения друга с приколами пригодятся, когда выбираешь, как поздравить с днем рождения парня-друга. Ведь парни любят и ценят остроумные шутки.
Поздравление с днем рождения друга может быть и душевным – для лучшего друга, вместе с которым немало пережито и пройдено на этом жизненном пути. Однако поздравления с Днем рождения другу прикольные все равно на вершине поздравительного рейтинга. Поэтому поднимаем бокал и выбираем лучшее поздравление с Днем рождения для друга - в прозе своими словами, смешные стихи, короткие смс, картинки, гифки или видео-поздравления с Днем рождения друга.
- Красивые поздравления с Днем рождения друга – проза
- Смешные поздравления с Днем рождения друга в стихах
- Короткие поздравления с Днем рождения друга – смс
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Красивые поздравления с Днем рождения друга - проза
Поздравляю, дружище! Желаю безграничной радости и вдохновения, душевного тепла, крепкого здоровья, безумной любви, больших успехов, значительных достижений и свершений, интересных идей и перспектив! Пусть жизнь дарит множество путешествий и приключений, яркие эмоции и ощущения!
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Поздравляю тебя с днем рождения, друг мой! Желаю тебе безграничного счастья и крепкого здоровья. Пусть каждый день будет полон добром и счастьем. Улыбайся, это тебе очень к лицу. Обнимаю!
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Поздравление с Днем рождения лучшего друга:
Ты мой лучший и самый преданный друг, а дружба наша — крепка и надежна. Поэтому твой День рождения – это замечательный праздник для нас двоих. Улыбнись на все 32 и искренне радуйся этому дню. И пусть такое настроение будет весь грядущий год. Здоровья тебе, счастья. Плыви по волнам удачи к берегам побед и достижений!
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Поздравляю тебя с днем рождения, дружище. Пусть тебе везет всегда и везде. Пусть жизнь имеет сладкий вкус счастья. Пусть каждый твой день начинается успешно, а заканчивается удачно. Пусть тебя вдохновляют на что-то замечательное и необыкновенное верная любовь и крепкая дружба.
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Поздравляю с днем варенья и пожелать в этот праздник хочу, чтобы тебе жилось сладко и красиво. Пусть за твоей спиной вырастают крылья, которые поднимут тебя до небес любовь и счастье, пусть постоянно с тобой будет бешеный настрой и крутой нрав.
Смешные поздравления с Днем рождения друга в стихах
Позитивным будь, весёлым,
Клёвым, добрым и здоровым.
Будь всегда на высоте.
Двигайся к своей к мечте,
Жизнью вечно наслаждайся,
В общем, друг мой, не меняйся.
Счастья искренне желаю,
С днем рождения поздравляю!
***
Спешу тебя поздравить с днем рождения!
Пусть в жизни будет только позитив.
Пусть будет все в порядке с настроением,
Пусть радует рабочий коллектив.
И будет ровною всегда твоя дорога,
Железный конь тебя не подведет.
Пусть личных достижений будет много,
А в банке будет свой приличный счет.
И пусть тебя по жизни окружают
Надежные и верные друзья,
А дома пусть улыбками встречает
Счастливая и крепкая семья!
***
Сегодня День рожденья твой!
Тебя я с этим поздравляю
Послушай 5 минут меня
Сейчас тебе я нажелаю:
Побольше бабок в кошелек,
Не тех, что в сплетнях точат "лясы"
Еще пусть в звездах потолок
А если в небе, то не гаснут!
Опять же друга… чтоб навек
Врага… да чтобы благородный
И чтобы рядом… человек
И если разум… то холодный!
И если взвешивать… икру!
А не дилемму счастье-горе
А если честную? Игру!
И если радости, то море!
Пусть боли будет дефицит
И если и считать, то числа
И пусть.. Ну… в общем пусть стоИт!
А если не стоит, то мыслит…
Теперь серьезней… Соберись!
Любимую… Да чтобы вспышкой!
И чтобы звонкую… Но Жизнь!
И чтоб закон, что третий лишний!
И чтобы пусть хоть 5 минут,
Пока тебя я поздравляю,
Тебе улыбку принесут…
Всё это сбудется, я знаю!
Короткие поздравления с Днем рождения друга - смс
Жизнь -э то книга. Есть люди, которые ее пишут. Есть те, которые читают и живут так, как кто-то прописал. Я желаю тебе написать свою книгу. Такую, чтобы было что вспомнить и другим рассказать! С днём рождения!
***
Побед тебе на всех фронтах,
Пусть будет всё в твоих руках,
Для счастья — разные причины,
Ты лучший истинный мужчина!
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Пусть жизнь твоя будет светлой, как солнечный день, полной, как бокал с шампанским, безоблачной, как небо над пустыней. Будь здоровым, счастливым и фартовым!
***
Дружище, с днем рождения!
Козырного везения,
Финансовой стабильности,
Удачи и мобильности!
***
Пусть жизнь станет долгим путешествием, полным приключений и открытий, каждый день дарит праздник, а ночь – волшебную сказку! С днюшкой ;)
***
Удачи, вдохновения и духовного роста,
Пусть будет в жизни всё легко и просто!