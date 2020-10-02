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Поздравление с Днем рождения друга в стихах и прозе – прикольные и короткие

2 октября 2020, 03:00

Замечательные поздравления с Днем рождения друга – в прозе своими словами, прикольные стихи, короткие смс, картинки и гифки для друга – подобрал Главред.

Поздравления с Днем рождения друга - лучшие поздравления
Поздравления с Днем рождения друга - лучшие поздравления

Поздравления с Днем рождения друга с приколами пригодятся, когда выбираешь, как поздравить с днем рождения парня-друга. Ведь парни любят и ценят остроумные шутки.

Поздравление с днем рождения друга может быть и душевным – для лучшего друга, вместе с которым немало пережито и пройдено на этом жизненном пути. Однако поздравления с Днем рождения другу прикольные все равно на вершине поздравительного рейтинга. Поэтому поднимаем бокал и выбираем лучшее поздравление с Днем рождения для друга - в прозе своими словами, смешные стихи, короткие смс, картинки, гифки или видео-поздравления с Днем рождения друга.

  1. Красивые поздравления с Днем рождения друга – проза
  2. Смешные поздравления с Днем рождения друга в стихах
  3. Короткие поздравления с Днем рождения друга – смс
  4. Прикольные картинки с Днем рождения для друга и открытки
  5. Красивые поздравления с Днем рождения для друга – анимированные фото гифки
  6. Лучшие видео-поздравления с Днем рождения друга

Красивые поздравления с Днем рождения друга - проза

Поздравляю, дружище! Желаю безграничной радости и вдохновения, душевного тепла, крепкого здоровья, безумной любви, больших успехов, значительных достижений и свершений, интересных идей и перспектив! Пусть жизнь дарит множество путешествий и приключений, яркие эмоции и ощущения!

***

Поздравляю тебя с днем рождения, друг мой! Желаю тебе безграничного счастья и крепкого здоровья. Пусть каждый день будет полон добром и счастьем. Улыбайся, это тебе очень к лицу. Обнимаю!

***

Поздравление с Днем рождения лучшего друга:

Ты мой лучший и самый преданный друг, а дружба наша — крепка и надежна. Поэтому твой День рождения – это замечательный праздник для нас двоих. Улыбнись на все 32 и искренне радуйся этому дню. И пусть такое настроение будет весь грядущий год. Здоровья тебе, счастья. Плыви по волнам удачи к берегам побед и достижений!

***

Поздравляю тебя с днем рождения, дружище. Пусть тебе везет всегда и везде. Пусть жизнь имеет сладкий вкус счастья. Пусть каждый твой день начинается успешно, а заканчивается удачно. Пусть тебя вдохновляют на что-то замечательное и необыкновенное верная любовь и крепкая дружба.

***

Поздравляю с днем варенья и пожелать в этот праздник хочу, чтобы тебе жилось сладко и красиво. Пусть за твоей спиной вырастают крылья, которые поднимут тебя до небес любовь и счастье, пусть постоянно с тобой будет бешеный настрой и крутой нрав.

Смешные поздравления с Днем рождения друга в стихах

Позитивным будь, весёлым,

Клёвым, добрым и здоровым.

Будь всегда на высоте.

Двигайся к своей к мечте,

Жизнью вечно наслаждайся,

В общем, друг мой, не меняйся.

Счастья искренне желаю,

С днем рождения поздравляю!

***

Спешу тебя поздравить с днем рождения!

Пусть в жизни будет только позитив.

Пусть будет все в порядке с настроением,

Пусть радует рабочий коллектив.

И будет ровною всегда твоя дорога,

Железный конь тебя не подведет.

Пусть личных достижений будет много,

А в банке будет свой приличный счет.

И пусть тебя по жизни окружают

Надежные и верные друзья,

А дома пусть улыбками встречает

Счастливая и крепкая семья!

***

Сегодня День рожденья твой!

Тебя я с этим поздравляю

Послушай 5 минут меня

Сейчас тебе я нажелаю:

Побольше бабок в кошелек,

Не тех, что в сплетнях точат "лясы"

Еще пусть в звездах потолок

А если в небе, то не гаснут!

Опять же друга… чтоб навек

Врага… да чтобы благородный

И чтобы рядом… человек

И если разум… то холодный!

И если взвешивать… икру!

А не дилемму счастье-горе

А если честную? Игру!

И если радости, то море!

Пусть боли будет дефицит

И если и считать, то числа

И пусть.. Ну… в общем пусть стоИт!

А если не стоит, то мыслит…

Теперь серьезней… Соберись!

Любимую… Да чтобы вспышкой!

И чтобы звонкую… Но Жизнь!

И чтоб закон, что третий лишний!

И чтобы пусть хоть 5 минут,

Пока тебя я поздравляю,

Тебе улыбку принесут…

Всё это сбудется, я знаю!

Короткие поздравления с Днем рождения друга - смс

Жизнь -э то книга. Есть люди, которые ее пишут. Есть те, которые читают и живут так, как кто-то прописал. Я желаю тебе написать свою книгу. Такую, чтобы было что вспомнить и другим рассказать! С днём рождения!

***

Побед тебе на всех фронтах,

Пусть будет всё в твоих руках,

Для счастья — разные причины,

Ты лучший истинный мужчина!

***

Пусть жизнь твоя будет светлой, как солнечный день, полной, как бокал с шампанским, безоблачной, как небо над пустыней. Будь здоровым, счастливым и фартовым!

***

Дружище, с днем рождения!

Козырного везения,

Финансовой стабильности,

Удачи и мобильности!

***

Пусть жизнь станет долгим путешествием, полным приключений и открытий, каждый день дарит праздник, а ночь – волшебную сказку! С днюшкой ;)

***

Удачи, вдохновения и духовного роста,

Пусть будет в жизни всё легко и просто!

Прикольные картинки с Днем рождения для друга и открытки

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Лучшие видео-поздравления с Днем рождения друга

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