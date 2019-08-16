Эгоцентричная миллиардерша: астролог раскрыл секрет Мадонны

Мадонна / Reuters

Известная поп-дива Мадонна 16 августа отмечает свой 61-ый день рождения. В комментарии Главреду астролог Влад Росс рассказал, что гороскоп сулит певице.

"Судя по гороскопу Мадонны, шоу-бизнес – это однозначно ее сфера, поскольку, как и всякий Лев, она очень любит быть в центре внимания. Мадонна – это человек, который сделал себя сам. Она добилась огромной славы и успеха "с нуля", потому что в момент ее рождения была восходящая Дева. А это указывает на то, что человек на своем хобби может много заработать и сколотить колоссальное состояние. Такое расположение планет и объясняет секрет успеха Мадонны, которая стала миллиардершей", - объяснил он.

Читайте такжеКощей Бессмертный неизлечимо болен: астролог раскрыл тайну МедведчукаПо словам астролога, Мадонна – невероятно эгоцентричный человек, на что указывает скопление планет в 12 доме.

"Такой человек всегда будет делать так, как захочет сам, как будет считать нужным или удобным для себя. Кроме того, артистке не присуща такая точность, как у Дев или Козерогов, потому нет смысле ожидать от нее четкости и пунктуальности во время выступлений, гастролей и поездок. Это определяет Нептун, расположившийся в гороскопе певицы, в доме поездок. Потому не стоит удивляться, что артистка нередко начинает концерты на несколько часов позже, чем планировалось", - отметил Росс.

Мадонна сама себе на уме, считает астролог.

"Стремление быть в центре внимания у нее превыше всего. Все остальные ее не интересуют", - рассказал эксперт.

По данным Росса, годовой гороскоп, который "включится" у певицы в день ее рождения, указывает на то, что ей нужно позаботиться о собственном здоровье.

Читайте такжеБрэд Питт вновь женится на Дженнифер Энистон – астролог"Луна в соединении с Черной Луной расположилась в доме болезни. То есть в плане здоровья и критических ситуаций начало 2020-го будет не особенно благоприятным. Однако, с другой стороны, Юпитер, проходя по Сатурну, даст возможность Мадонне осуществить мировые турне или масштабные гастроли. Потому можно утверждать, что ее ждет очень позитивный и плодотворный период в ближайшее время. Так что вторая половина 2019 года должна пройти у Мадонны "на ура"", - резюмировал он.

Ранее Влад Росс составил гороскоп на август и назвал самые удачливые знаки Зодиака, а также те, которым будет катастрофически не фартить.

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