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"Киев превращается в село": полуголый мужчина на коне заехал в магазин за пивом

Серьезные новости Киева сегодня разбавил курьезный инцидент с пьяным мужчиной на лошади.

29 июня 2020, 12:47
Новости Киева - полуголый мужчина на коне заехал в магазин за пивом
Новости Киева - полуголый мужчина на коне заехал в магазин за пивом / УНИАН

В Киеве мужчина отправился за пивом в весьма оригинальном виде – в одних трусах и прямо на коне. По его словам, пешком в нижнем белье он заходить постеснялся.

Курьез произошел в жилом массиве Виноградаря (на проспекте Георгия Гонгадзе, 5). Видео событий уже выложили в Facebook Киев Оперативный.

В комментариях люди шутят про правила посещения супермаркетов, в том числе про маски и возможность посещать магазины с животными.

Пользователи пишут:

"Киев быстрыми темпами превращается в село. Этого следовало ожидать";

"Прынц на коне, да еще и с пивком";

"Ну так не с собакой и мороженкой зашел. С конем можно";

"Это новая реклама "олд спайс", где главный лозунг: "а я на коне";

"То есть с собаками, котиками заходить можно, и все, бл**ь, молчат, а на коне зашел, все, сразу подымают кипишь";

"А где написано, что на коне нельзя?" и др.

Ранее по Ужгороду разгуливал голый мужчина. На видео видно, что мужчина шел по аллее – с одной стороны была парковка, а с другой – дорога.

Напомним, в Киеве группа женщин грубо нарушила правила коронавирусного карантина и публично призывала остальных пассажиров снимать маски. Шествие возглавляла женщина с метлой и в косметической маске на лице, которая за руку держала ребенка.

новости Киева полуголый
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