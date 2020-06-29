"Киев превращается в село": полуголый мужчина на коне заехал в магазин за пивом

В Киеве мужчина отправился за пивом в весьма оригинальном виде – в одних трусах и прямо на коне. По его словам, пешком в нижнем белье он заходить постеснялся.
Курьез произошел в жилом массиве Виноградаря (на проспекте Георгия Гонгадзе, 5). Видео событий уже выложили в Facebook Киев Оперативный.
В комментариях люди шутят про правила посещения супермаркетов, в том числе про маски и возможность посещать магазины с животными.
Пользователи пишут:
"Киев быстрыми темпами превращается в село. Этого следовало ожидать";
"Прынц на коне, да еще и с пивком";
"Ну так не с собакой и мороженкой зашел. С конем можно";
"Это новая реклама "олд спайс", где главный лозунг: "а я на коне";
"То есть с собаками, котиками заходить можно, и все, бл**ь, молчат, а на коне зашел, все, сразу подымают кипишь";
"А где написано, что на коне нельзя?" и др.
Ранее по Ужгороду разгуливал голый мужчина. На видео видно, что мужчина шел по аллее – с одной стороны была парковка, а с другой – дорога.
Напомним, в Киеве группа женщин грубо нарушила правила коронавирусного карантина и публично призывала остальных пассажиров снимать маски. Шествие возглавляла женщина с метлой и в косметической маске на лице, которая за руку держала ребенка.