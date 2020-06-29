"Киев превращается в село": полуголый мужчина на коне заехал в магазин за пивом

Новости Киева - полуголый мужчина на коне заехал в магазин за пивом / УНИАН

В Киеве мужчина отправился за пивом в весьма оригинальном виде – в одних трусах и прямо на коне. По его словам, пешком в нижнем белье он заходить постеснялся.

Курьез произошел в жилом массиве Виноградаря (на проспекте Георгия Гонгадзе, 5). Видео событий уже выложили в Facebook Киев Оперативный.

В комментариях люди шутят про правила посещения супермаркетов, в том числе про маски и возможность посещать магазины с животными.

Пользователи пишут:

"Киев быстрыми темпами превращается в село. Этого следовало ожидать";

"Прынц на коне, да еще и с пивком";

"Ну так не с собакой и мороженкой зашел. С конем можно";

"Это новая реклама "олд спайс", где главный лозунг: "а я на коне";

"То есть с собаками, котиками заходить можно, и все, бл**ь, молчат, а на коне зашел, все, сразу подымают кипишь";

"А где написано, что на коне нельзя?" и др.

Ранее по Ужгороду разгуливал голый мужчина. На видео видно, что мужчина шел по аллее – с одной стороны была парковка, а с другой – дорога.

Напомним, в Киеве группа женщин грубо нарушила правила коронавирусного карантина и публично призывала остальных пассажиров снимать маски. Шествие возглавляла женщина с метлой и в косметической маске на лице, которая за руку держала ребенка.