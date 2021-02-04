У Зеленского выдвинули громкое обвинение "оппозиции"

Спикер президента прокомментировала инициативу ОПЗЖ насчет импичмента.
Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала решение партии Оппозиционная платформа – За жизнь инициировать импичмент главы государства попыткой спасти активы одного из спикеров этой политической структуры.
На ком-то горит шапка, написала спикер на своей странице в Facebook.
По ее словам, было бы странно ожидать от ОПЗЖ защиты Украины от пропагандисткой агрессии России.
"...Если ОПЗЖ хочет попиариться с использованием темы импичмента, то это их право как политической силы. Однако все общество видит, что они просто используют эту риторику и этот пиар ради очень циничного и корыстного интереса – спасения активов одного лица", – отметила Мендель.
- Ранее стало известно, что ОПЗЖ на своем съезде решила инициировать импичмент Владимира Зеленского.
- Политсила приняла такое решение после того, как президент своим указом ввел санкции против телеканалов, которые принадлежат нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку – это ZIK, NewsOne и 112 Украина.
Автор: Екатерина Присяжнюк