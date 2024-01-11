Как узнать, есть ли на мне порча и как снять ее самостоятельно

Состояние человека, когда сделано на деньги, здоровье или жизнь - узнайте важные детали.

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Как узнать, кто делает порчу / коллаж: Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Как понять, что поделано на деньги - стоит обратить внимание, не было ли у вас в последнее время краж крупной суммы, долгов или расточительства. Это все является первым признаком того, что кто-то специально навел на вас денежную порчу.

Никогда не собирайте деньги или монеты на улице. Если они лежат неподалеку от вашего дома, квартиры или машины - это могли специально подбросить заговоренные деньги для вас, или кого-то другого.

Как влияет порча на человека

Часто порча проявляется на здоровье человека, особенно если она полностью здорова, а странные симптомы появились внезапно. Порчу могут навести люди, которые имели с вами конфликт, или просто завидуют вам во всем. В первую очередь при порче стоит обратить внимание на следующие симптомы:

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чувствуете постоянную слабость, мало энергии и сил;

часто болеете и травмируетесь;

жалобы на головную боль;

резко исчез аппетит;

страдаете бессонницей;

частые перепады настроения, апатия и депрессивное состояние;

тяга к курению или алкоголю, хотя раньше такого не было;

появляются новые фобии и панические атаки;

частые конфликты и ссоры с родными без причины.

Как узнать есть ли порча: на спичках и соли

В народе существуют проверенные методы, как с помощью спичек, соли можно узнать, навели ли на вас порчу.

С помощью спичек можно узнать правду. Стоит взять стакан воды и несколько спичек. Мысленно задайте вопрос, наложили ли на вас порчу - бросьте спички в стакан с водой и ждите результат.

Если спички упали на дно и не коснулись друг друга, то можете выдыхать - порчи нет.

В случае, если спички касаются друг друга и лежат на дне стакана - это значит, что на вас есть порча.

С помощью соли также можно узнать правду о порче. Необходимо взять сковородку, поставить ее на плиту и подождать, пока она нагреется. На горячую поверхность надо насыпать немного соли, три чайные ложки, и следить за ее цветом. Если ваша соль в сковороде почернела - это знак, что на вас наложили порчу.

Какая молитва от порчи

В народе считают, что лучшее лекарство от порчи - молитва. Для такого обряда подойдет любая молитва, обращающаяся к Богу. Чтобы спасти себя или близкого человека от порчи, необходимо, чтобы в течение месяца женщины в семье организовали совместные молитвы. Таким образом это поможет очистить себя и своих родных. Считается, что необходимо также молиться и за умерших родственников и соблюдать пост.

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