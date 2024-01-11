Как узнать, есть ли на мне порча и как снять ее самостоятельно

Как понять, что поделано на деньги - стоит обратить внимание, не было ли у вас в последнее время краж крупной суммы, долгов или расточительства. Это все является первым признаком того, что кто-то специально навел на вас денежную порчу.
Никогда не собирайте деньги или монеты на улице. Если они лежат неподалеку от вашего дома, квартиры или машины - это могли специально подбросить заговоренные деньги для вас, или кого-то другого.
Как влияет порча на человека
Часто порча проявляется на здоровье человека, особенно если она полностью здорова, а странные симптомы появились внезапно. Порчу могут навести люди, которые имели с вами конфликт, или просто завидуют вам во всем. В первую очередь при порче стоит обратить внимание на следующие симптомы:
- чувствуете постоянную слабость, мало энергии и сил;
- часто болеете и травмируетесь;
- жалобы на головную боль;
- резко исчез аппетит;
- страдаете бессонницей;
- частые перепады настроения, апатия и депрессивное состояние;
- тяга к курению или алкоголю, хотя раньше такого не было;
- появляются новые фобии и панические атаки;
- частые конфликты и ссоры с родными без причины.
Как узнать есть ли порча: на спичках и соли
В народе существуют проверенные методы, как с помощью спичек, соли можно узнать, навели ли на вас порчу.
С помощью спичек можно узнать правду. Стоит взять стакан воды и несколько спичек. Мысленно задайте вопрос, наложили ли на вас порчу - бросьте спички в стакан с водой и ждите результат.
- Если спички упали на дно и не коснулись друг друга, то можете выдыхать - порчи нет.
- В случае, если спички касаются друг друга и лежат на дне стакана - это значит, что на вас есть порча.
С помощью соли также можно узнать правду о порче. Необходимо взять сковородку, поставить ее на плиту и подождать, пока она нагреется. На горячую поверхность надо насыпать немного соли, три чайные ложки, и следить за ее цветом. Если ваша соль в сковороде почернела - это знак, что на вас наложили порчу.
Какая молитва от порчи
В народе считают, что лучшее лекарство от порчи - молитва. Для такого обряда подойдет любая молитва, обращающаяся к Богу. Чтобы спасти себя или близкого человека от порчи, необходимо, чтобы в течение месяца женщины в семье организовали совместные молитвы. Таким образом это поможет очистить себя и своих родных. Считается, что необходимо также молиться и за умерших родственников и соблюдать пост.
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