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"Что мадам несет": россияне набросились на Винер из-за заявления о бомжах и запрете выступать на ОИ

Мария Тупик
16 мая 2023, 18:06 обновлено 16 мая, 18:14
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Винер заявила, что РФ дискриминируют и "хотят причислить к бомжам". Она предложила в РФ сделать "свою альтернативную Олимпиаду".
Ирина Винер
Ирина Винер / Коллаж Главред, фото pixabay, скриншот

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер в лучших традициях кремлевской пропаганды назвала позитивными санкции в отношении РФ. Член провластной партии "Единая Россия" выразила абсурдную мысли о том, что национальные соревнования страны-агрессорки сравнимы с чемпионатами мира.

Винер в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" заявила, что отстранение россиян от международных турниров якобы способствует росту мастерства спортсменов.

"Знаете, даже хорошо, что у нас сейчас санкции. Раньше были Кубки мира, а сейчас это Кубки сильнейших. На Кубках мира могли выступать по две девочки от страны, а на Кубке Сильнейших выступает очень много гимнасток – от регионов, от клубов. Накал борьбы был такой, что его можно сравнить только с чемпионатом Европы или даже мира, потому что все наши регионы привезли очень сильные команды. Раньше могло быть только два человека, и многие оставались в тени. Теперь все на свету – очень много соревнований, отборов", – сказала Винер.

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Также Винер сравнила россиян с бомжами.

"Надо найти хорошее в плохом. С одной стороны, плохо, что нас не допускают, что нас дискриминируют, что нас хотят причислить к, мягко говоря, бомжам. Но, с другой стороны, нам дали возможность сделать так, чтобы у нас на соревнованиях выступали регионы, а у нас их 80 с лишним, поэтому у нас 80 с лишним прекрасных команд, и никакого запрета на это нет. Давайте сделаем свою лигу наподобие НХЛ, КХЛ, будем выступать клубами и сделаем свою альтернативную Олимпиаду", - заявила она.

Россияне были шокированы таким заявление Винер.

РФ Олимпиада
Олимпиада Россия
Вире РФ
Винер
россияне о Винер

Допуск РФ до Олимпиады

25 января Международный олимпийский комитет выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты.

При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине.

Международный олимпийский комитет 28 марта принял новое решение для российских и белорусских спортсменов.

Как заявил президент МОК Томас Бах по итогам заседания исполкома организации на пресс-конференции, российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в индивидуальных международных соревнованиях под нейтральным статусом.

При этом представители стран-агрессоров не смогут бороться за медали на командных турнирах. Это вызвало возмущение в РФ.

Смотрите видео о том, когда РФ могут допустить до Олимпиады:

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