Лига Наций: Кличко разрешил болельщикам присутствовать на стадионе

Кличко разрешил присутствие болельщиков на стадионе / УЕФА

Власти Киева, несмотря на резкое увеличение количества больных коронавирусом, разрешили проводить международные матчи по футболу в присутствии зрителей, которые заполняют стадион не более чем на 30%,.

Об этом сообщил на онлайн-пресс-конференции мэр столицы Виталий Кличко, пишет пресс-служба КГГА в понедельник, 5 октября.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение, которое ожидали и украинские футболисты, и болельщики. Киев согласился с предложением Украинской ассоциации футбола о проведении международных матчей под эгидой УЕФА в присутствии на трибунах болельщиков. Места на стадионах можно будет заполнять на 30%. Подчеркну: это касается только международных матчей", - сообщил Кличко.

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С соблюдением противоэпидемических требований и правил позволили частичное присутствие болельщиков на таких матчах::

9 октября на стадионе "Оболонь" – квалификационный раунд чемпионата Европы среди молодежных команд между сборными Украины и Румынии;

10 октября на "Олимпийском" – игра сборных Украины и Германии а рамках Лиги наций УЕФА;

13 октября – тоже на "Олимпийском" – выйдут на поле национальные сборные Украины и Испании.

"Будем ждать, болеть и соблюдать правила безопасности на стадионах", – сказал Кличко.