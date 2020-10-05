Лига Наций: Кличко разрешил болельщикам присутствовать на стадионе

Места на стадионах можно будет заполнять на 30%.
Власти Киева, несмотря на резкое увеличение количества больных коронавирусом, разрешили проводить международные матчи по футболу в присутствии зрителей, которые заполняют стадион не более чем на 30%,.
Об этом сообщил на онлайн-пресс-конференции мэр столицы Виталий Кличко, пишет пресс-служба КГГА в понедельник, 5 октября.
"Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение, которое ожидали и украинские футболисты, и болельщики. Киев согласился с предложением Украинской ассоциации футбола о проведении международных матчей под эгидой УЕФА в присутствии на трибунах болельщиков. Места на стадионах можно будет заполнять на 30%. Подчеркну: это касается только международных матчей", - сообщил Кличко.
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С соблюдением противоэпидемических требований и правил позволили частичное присутствие болельщиков на таких матчах::
- 9 октября на стадионе "Оболонь" – квалификационный раунд чемпионата Европы среди молодежных команд между сборными Украины и Румынии;
- 10 октября на "Олимпийском" – игра сборных Украины и Германии а рамках Лиги наций УЕФА;
- 13 октября – тоже на "Олимпийском" – выйдут на поле национальные сборные Украины и Испании.
"Будем ждать, болеть и соблюдать правила безопасности на стадионах", – сказал Кличко.
- Напомним, донецкий Шахтер напрямую попал в групповой этап Лиги чемпионов как прошлогодний триумфатор украинской премьер-лиги. Динамо пробилось в ЛЧ, обыграв голландский АЗ и бельгийский Гент.
- В четверг, 1 октября, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа престижнейшего европейского клубного турнира – Лиги чемпионов УЕФА. Киевское Динамо оказалось в группе G с Барселоной и Ювентусом. Донецкий Шахтер встретится с мадридским Реалом и Интером.