Не Ребров: СМИ назвали имя нового главного тренера сборной Украины по футболу

Александр Петраков / УАФ

Победитель Чемпионата мира может возглавить основную сборную Украины. Так, в СМИ появилась информация, что УАФ поможет Сергею Реброву с компенсацией за разрыв контракта с эмиратским клубом Аль-Айн, если сумма не превысит 1 млн евро, для того, чтобы он мог возглавить сборную Украины.

По информации источника, сумма компенсации значительно превышает 1 млн евро. Таким образом, Сергей Ребров, скорее всего, не сможет возглавить сборную Украины в этом году.

Как пишет ua-football, сегодня стало известно, что "Аль-Айн" решил повременить с расторжением соглашения, не смотря на устную договоренность с Ребровым.

В среду у Сергея должна состояться встреча с руководством арабского клуба, во время которой решится будет расторгнуто контракт или нет.

Поэтому с большой долей вероятности Исполком УАФ утвердит в качестве главного тренера национальной команды Александра Петракова.

Реклама

Александр Петраков в 2019 году выиграл молодежный Чемпионат мира со сборной Украины. Многие из того состава сейчас выступают за основную команду страны.

Читайте такжеВ УАФ сделала заявление по назначению Реброва тренером сборной Украины

После триумфального Чемпионата мира Александр ушел тренировать национальную сборную U-17.

Напомним, 9 августа исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) не определился с новым главным тренером национальной команды на заседании.

1 августа нынешнего года стало известно, что Андрей Шевченко покидает пост главного тренера сборной Украины в связи с истечением срока контракта.

Он выразил слова благодарности Украинской ассоциации футбола, игрокам сборной и всем, кто имеет отношение к команде.