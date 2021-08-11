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Не Ребров: СМИ назвали имя нового главного тренера сборной Украины по футболу

11 августа 2021, 18:27

В 2019 году выиграл молодежный Чемпионат мира со сборной Украины.

Александр Петраков
Александр Петраков / УАФ

Победитель Чемпионата мира может возглавить основную сборную Украины. Так, в СМИ появилась информация, что УАФ поможет Сергею Реброву с компенсацией за разрыв контракта с эмиратским клубом Аль-Айн, если сумма не превысит 1 млн евро, для того, чтобы он мог возглавить сборную Украины.

По информации источника, сумма компенсации значительно превышает 1 млн евро. Таким образом, Сергей Ребров, скорее всего, не сможет возглавить сборную Украины в этом году.

Как пишет ua-football, сегодня стало известно, что "Аль-Айн" решил повременить с расторжением соглашения, не смотря на устную договоренность с Ребровым.

В среду у Сергея должна состояться встреча с руководством арабского клуба, во время которой решится будет расторгнуто контракт или нет.

Поэтому с большой долей вероятности Исполком УАФ утвердит в качестве главного тренера национальной команды Александра Петракова.

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Александр Петраков в 2019 году выиграл молодежный Чемпионат мира со сборной Украины. Многие из того состава сейчас выступают за основную команду страны.

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После триумфального Чемпионата мира Александр ушел тренировать национальную сборную U-17.

Напомним, 9 августа исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) не определился с новым главным тренером национальной команды на заседании.

1 августа нынешнего года стало известно, что Андрей Шевченко покидает пост главного тренера сборной Украины в связи с истечением срока контракта.

Он выразил слова благодарности Украинской ассоциации футбола, игрокам сборной и всем, кто имеет отношение к команде.

футбол Сергей Ребров Александр Петраков
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