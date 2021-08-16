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Стали известные новые детали смены тренера сборной Украины по футболу

16 августа 2021, 23:23
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Сергей Ребров рано или поздно примет сборную, а Петраков уступит ему место главного тренера.

Петраков временно возглавит сборную Украины по футболу

Тренер Александр Петраков, который приводил сборную Украины U-20 к золотым медалям чемпионата мира, готов принять главную команду страны на временной основе, сообщил журналист Игорь Цыганык в программе Циганик LIVE.

"Еще остаются шансы, что Сергею Реброву удастся согласовать свое расставание с Аль-Айном. Переговоры ведутся и сегодня, насколько мне известно. Сам Ребров там поставил достаточно жесткие условия, и есть шанс, что он сможет все-таки разорвать контракт. Если же этого не случится, то завтра (17 августа, - ред.) исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины будет назначен Александр Петраков", - сказал журналист.

Он подчеркнул, что Ребров рано или поздно примет сборную, а Петраков уступит ему место главного тренера.

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"Ребров будет тренером национальной сборной как только ему удастся решить вопросы со своим клубом. Что касается Петракова, то он согласен работать со сборной до тех пор, пока Сергей Ребров не покинет Аль-Айн. Он абсолютно нормально это воспринял. Если Ребров разорвет контракт в ближайшее время, то Петраков вернется к работе с юношеской сборной", - сказал Петраков.

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Напомним, 9 августа исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) не определился с новым главным тренером национальной команды на заседании.

1 августа нынешнего года стало известно, что Андрей Шевченко покидает пост главного тренера сборной Украины в связи с истечением срока контракта.

Он выразил слова благодарности Украинской ассоциации футбола, игрокам сборной и всем, кто имеет отношение к команде.

Победитель Чемпионата мира может возглавить основную сборную Украины. Так, в СМИ появилась информация, что УАФ поможет Сергею Реброву с компенсацией за разрыв контракта с эмиратским клубом Аль-Айн, если сумма не превысит 1 млн евро, для того, чтобы он мог возглавить сборную Украины.

Сергей Ребров сборная Украины по футболу новости спорта Александр Петраков
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