Умирал в бедности: друг Марадоны рассказал о проблемах легенды футбола

В последние годы футболист жил лишь на скромную зарплату.
Друг легендарного футболиста Диего Марадоны, который умер 25 ноября в результате сердечного приступа, сообщил о его тяжелом финансовом состоянии.
Аргентинский журналист Луис Вентура был хорошим другом экс-футболиста и многие годы был приближенным к его семье, пишет Gazzetta dello Sport.
"От состояния Диего ничего не осталось, он реально бедствовал. Исчезли почти все деньги, в частности те, которые он заработал в ОАЭ и Динамо Брест. В последнее время он жил на скромную зарплату, которую получал на посту главного тренера Химнасии. Диего умер в бедности - почти все его состояние было украдено, а то, что осталось, он отдавал сам. Марадона никому не отказывал, он всегда давал деньги людям, которые его об этом просили", - приводит слова Вентуры Gazzetta dello Sport.
Диего Марадона умер - что известно:
- О смерти Марадоны стало известно 25 ноября. Информацию подтвердил его адвокат, а первыми о случившемся сообщили журналисты аргентинского Clarin.
- Адвокат Марадоны заявил, что футболист умер от сердечного приступа. Он перенес остановку сердца и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии 25 ноября.
- Вскрытие показало, почему Диего Марадона умер. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая вызвала отек легких. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.
- Также стали известны последние слова Марадоны перед смертью.
- Марадону похоронили 26 ноября в закрытом гробу на кладбище Белла-Виста рядом с его родителями. На похоронах Марадоны не было фанатов, присутствовали только самые близкие люди футболиста.
- Бывший врач аргентинского футболиста Альфред Кахе рассказал, что в последние дни жизни Марадона находился в депрессии и говорил, что сделал в своей жизни все, что мог.