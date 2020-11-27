Умирал в бедности: друг Марадоны рассказал о проблемах легенды футбола

Друг Марадоны рассказал о его финансовых проблемах / Reuters

Друг легендарного футболиста Диего Марадоны, который умер 25 ноября в результате сердечного приступа, сообщил о его тяжелом финансовом состоянии.

Аргентинский журналист Луис Вентура был хорошим другом экс-футболиста и многие годы был приближенным к его семье, пишет Gazzetta dello Sport.

"От состояния Диего ничего не осталось, он реально бедствовал. Исчезли почти все деньги, в частности те, которые он заработал в ОАЭ и Динамо Брест. В последнее время он жил на скромную зарплату, которую получал на посту главного тренера Химнасии. Диего умер в бедности - почти все его состояние было украдено, а то, что осталось, он отдавал сам. Марадона никому не отказывал, он всегда давал деньги людям, которые его об этом просили", - приводит слова Вентуры Gazzetta dello Sport.

Диего Марадона умер - что известно: