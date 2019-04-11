Эко-террор норковых ферм под Киевом: местные жители и активисты раскритиковали заявление зоозащитников

Оппонентами зоозащитников в этом вопросе выступили не только бизнесмены, занимающиеся разведением норки, но жители регионов, где уже существуют подобные фермы или собираются их строить.

Также на сторону предпринимателей стали представители ряда общественных организаций, в том числе экологи, сообщает Апостроф, побывавший на территориях этих предприятий в Киевской области.

Они утверждают, что аргументация об "экологическом вреде" от норковых ферм – надумана, а в появлении таких хозяйств видят позитивные стороны – предприятия дают существенный стимул для развития региона, новые рабочие места с зарплатами ощутимо выше средней (около 12 тысяч гривен) и дополнительные финансовые поступления местным громадам. Сторонники ферм даже апеллируют к их пользе для экологии - ведь норка является естественным и выгодным во всех смыслах утилизатором отходов других сфер животноводства.

После посещения обеих ферм, где существенных проблем не было обнаружено, мы поинтересовались мнением об увиденном у представителей общественных организаций Львовской области, которые также посетили эти фермы.

"Посетив эти норковые фермы, могу однозначно сказать, что с экологической безопасностью там все в порядке. Точно, они не несут того вреда, о котором заявляли зоозащитники", - прокомментировал ситуацию активист ГО "Львовский экологический совет" Виктор Горбач.