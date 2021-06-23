Маленький неудачник: Apple сняла с производства iPhone 12 mini

Apple сняла с производства iPhone 12 mini / Reuters

Как передаёт тайваньская исследовательская компания TrendForce, Apple прекратила производство iPhone 12 mini, самой компактной и самой доступной модели актуальной линейки. Всему виной недостаточная популярность модели у покупателей.

Такие данные поступили от информаторов из цепочки поставок, однако их пока не подтвердили крупные СМИ, вроде Bloomberg. Впрочем, о низком спросе на iPhone 12 mini сообщалось уже далеко не один раз. Предыдущие сообщения указывали, что продажи 5,4-дюймовой модели составили лишь 5% от общего модельного ряда.

Тем не менее аппарат всё ещё доступен в рознице и у поставщиков. В украинской рознице предложения на iPhone 12 mini начинаются от 20 000 грн, что на 3-4 тысячи дешевле базовой модели. Плюс в том, что со временем эта мини-модель может стать коллекционной, и, как результат, подскочить цене. Напомним ее характеристики:

5,4-дюймовым дисплей,

стандартная и широкоугольная камеры (обе — 12 Мп),

процессор Apple A14,

4 Гб оперативной памяти,

64 Гб встроенной памяти,

поддержка 5G.

Остаётся загадкой, закрыла ли Apple направление полностью или продолжит его развивать. По данным аналитиков, компания всё же представит iPhone 13 mini в грядущей линейке, но откажется от модели в будущих поколениях. Премьера новинок на этот раз состоится в традиционные сроки – в сентябре.

Ранее мы сообщали о том, что iPhone 12 признан самым продаваемым смартфоном в мире. Согласно данным Counterpoint Technology Market Research, в первом квартале 2021 года Apple продемонстрировала лучшие показатели продаж, как по объему, так и по стоимости.

За ним следует iPhone 12 Pro Max, а на третьем и четвертом месте – iPhone 12 Pro и iPhone 11 соответственно. Из мира "зеленых роботов" самой популярной моделью оказался бюджетный Redmi 9A. Спросом также пользовались Redmi 9, Galaxy A12, Redmi Note 9, Galaxy A21s и Galaxy A31.