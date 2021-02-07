iPhone 12 mini рискует стать самым недолговечным Айфоном в истории

Apple прекратит производство iPhone 12 mini / Business Insider

Инвестиционная организация JPMorgan Chase сообщила, ссылаясь на своих источников из цепочки поставок, что ко второму кварталу 2021 года компания Apple прекратит производство не снискавшего особой популярности iPhone 12 mini.

Причина – низкие продажи, 6% от всех проданных iPhone. При этом ожидается, что в новой линейке смартфонов (iPhone 13) снова появится маленькая модель, которую Apple может оптимизировать и сделать более привлекательной.

Прекращение производства iPhone 12 mini в свою очередь позволит Apple освободить производственные мощности под устройства следующего поколения. Предполагается, что до конца текущего квартала Apple сместит маркетинговые активности в сторону iPhone 12 Pro и 12 Pro Max – аналитики увеличили прогноз по продажам последнего на 11 млн единиц.

Что же касается новых айфонов, то по уверению инсайдеров, Apple может прервать череду новых номерных моделей и в 2021-ом вместо iPhone 13 выпустить iPhone 12s. По всей видимости, компания намерена воспроизвести ситуацию с 6/6S, выпуская промежуточные версии смартфонов, которые не сильно отличалась от основных номерных смартфонов, принося с собой незначительные улучшения. Что касается iPhone 13, то эта линейка должна выйти в следующем году.

Так, в частности, вместо iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и 13 Pro Max выйдут iPhone 12S mini, iPhone 12S, iPhone 12S Pro и 12S Pro Max соответственно. Источники уверяют, что их дизайн почти не изменится, однако толщина корпуса увеличится на 0,26 мм, а блока основной камеры – на 0,9 мм. Сама же камера получит сапфировое стекло. Старшим же моделям Pro и Pro Max приписывают экраны LTPO с поддержкой высокой частоты обновления 120 Гц, а также технологию Freesync, которая позволит избежать возможных разрывов изображения.

Ожидается, что компания Apple уладит все проблемы с поставками и вернется к прежнему графику выпуска Айфонов, а потому проведет традиционную презентацию в сентябре, а не в октябре, как в 2020-ом году.

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Ранее стало известно о планах Apple выпустить менее дорогую версию полноразмерных наушников AirPods Max.

Ожидается, что грядущая модель может стоить порядка 350 долларов или чуть более 9999 грн. С такой ценой удешевлённая версия AirPods Max сможет составить конкуренцию популярными моделями типа Sony WH-1000XM4 и Bose QuietComfort 35 II.

Напомним, первые полноразмерные наушники Apple анонсировали 8 декабря 2020 года, а их фактические продажи в Украине стартовали 25-го числа. Новинка является первыми наушниками компании закрытого типа. Как говорится в официальном описании продукта, благодаря данной конструкции и чипу H1, они способны выполнять до 9 миллиардов операций в секунду и обеспечивать "революционное качество звука".