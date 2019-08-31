"Работа работой, а футбольчик - по расписанию": Новый премьер похвастался фото со спортплощадки

Гончарук играет в футбол / Фото facebook.com/aleksey.goncharuk

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пошел по стопам президента Владимира Зеленского и опубликовал в Facebook фото с футбольной площадки.

Пост в соцсети опубликован в последний день лета - 31 августа. Как выяснилось, даже после назначения на высокую должность Гончарук ведет спортивный образ жизни.

"Работа работой, а футбольчик по расписанию", - подписал фото Гончарук.

Пользователи соцсети поддержали премьера в комментариях:

"Спорт очень помогает легко переносить нагрузки тем более умственные!!"

"Футбольчик, это хорошо! Ну, а с понедельника работать вам нужно с такой же скоростью как в футбольчик играете!"

"В здоровом теле здоровый дух".

Напомним, президент Владимир Зеленский опубликовал фото из спортзала, расположенного в здании Администрации президента на улице Банковой. Тогда вместе с ним засветился руководитель АП Андрей Богдан.

А еще весной Зеленский публиковал совместное фото с членами своей команды – главой Администрации президента Андреем Богданом и заместителями главы АП Кириллом Тимошенко и Юрием Костюком – с блюдами из фастфуда, в частости, с шаурмой.