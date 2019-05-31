"Хоть гантели не украли": Зеленский показал, как качает бицепсы на Банковой

Владимир Зеленский в спортзале на Банковой / Фейсбук В.Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото из спортзала, расположенного в здании Администрации президента на улице Банковой.

При этом глава государства был облачен в спортивную одежду, а рядом с ним находились его соратники, в частности - руководитель АП Андрей Богдан.

"На Банковой. Хоть гантели не украли)))", - подписал снимок Зеленский в своем Facebook.

Напомним, ранее Зеленский опубликовал совместное фото с членами своей команды – главой Администрации президента Андреем Богданом и заместителями главы АП Кириллом Тимошенко и Юрием Костюком, с блюдами из фастфуда, в частости, с шаурмой.