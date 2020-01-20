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На Максима Микитася надели электронный браслет: чем он известен

20 января 2020, 18:35

Главред собрал все, что известно об экс-нардепе Максиме Микитасе, который едва не сбежал из Украины.

Максим Микитась, Укрбуд
Экс-глава Укрбуда Максим Микитась пытался улететь в Великобританию / forbes.ua

В понедельник, 20 января, экс-нардеп и бывший глава строительной госкорпорации "Укрбуд" Максима Микитась задержан при попытке вылета из Украины в Великобританию в столичном аэропорту Борисполь. Туда он в компании жены якобы направлялся на лечение. По словам адвоката Микитася Александра Лысака, на него надели электронный браслет. 

Нардеп Антон Поляков в своем Телеграм-канале опубликовал фото документа, по которому Микитась мог выехать из Украины. Согласно документу, разрешение на выезд на лечение в Великобритании ему выдали в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Кто такой Максим Микитась

Согласно официальной биографии, Максим Микитась – украинский бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва, экс-президент Украинской Государственной строительной корпорации "Укрбуд", депутат Киевского городского совета VII созыва (2014-2015 годы), вице-президент Академии строительства Украины - руководитель направления "Строительные организации", кандидат экономических наук.

Микитась Максим женат, воспитывает двух дочерей – Анну и Арину.

Карьера

Трудовую деятельность начал в 2002 году в должности экономиста по финансовой работе группы управления проектом "Армянская" и группы управления проектом "Титан и Каборга" в ОАО "Южтеплоэнергомонтаж". С 2004 по 2007 годы занимал должности заместителя председателя правления по экономике и финансам, а также председателя правления ОАО "СМУ Киевской ТЭЦ-6".

С 2007 по 2010 год занимал должности генерального директора и директора строительных организаций ООО СК "Укрстроймонтаж" и ЗАО "Киевсоцбуд". С июня 2010 года - президент Украинской Государственной строительной корпорации "Укрбуд".

В июне 2014 года стал депутатом Киевского городского совета, куда прошел по списку политической партии "УДАР" мэра Киева Виталия Кличко. Позднее вошел в состав депутатской фракции "УДАР-Солидарность". Был заместителем председателя постоянной комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования в Киевсовете. 

17 июля 2016 на внеочередных выборах в Верховную Раду был избран народным депутатом как самовыдвиженец по одномандатному избирательному округу №206 (Черниговская область).

Скандалы

Бывший депутат Максим Микитась является фигурантом ряда уголовных производств, часть из которых напрямую связаны с Укрбудом. В частности, по данным следствия, Микитась подозревается в завладении имуществом Нацгвардии на более чем 81 миллион гривен. Путем подлога документов, корпорация Укрбуд под руководством Микитася в 2016 году завладела 65 элитными квартирами на Печерске в Киеве, которое было построено за бюджетные деньги для нужд Нацгвардии. Сами же военные взамен элитной недвижимости получили квартиры в одном из спальных районов на окраине столицы.

Однако, на этом скандалы вокруг фигуры Микитася не заканчиваются. Так, фирма-подрядчик "Северо-украинский строительный альянс", которую ассоциируют с Микитасем, в 2018 году незаконно получила подряд на строительство Шулявского моста. По некоторым данным, фирме Микитася удалось выиграть тендер на более чем 500 миллионов гривен благодаря тесной дружбе с мэром Киева Виталием Кличко. В частности, в 2017 году журналисты фиксировали, что Микитась с женой вместе летали с Кличко на одном частном самолете, хотя оба это отрицали.

Кроме того, в минувшем году Микитася стали обвинять в масштабной строительной афере. Так, в 26 многоэтажках столицы прекратилось строительство из-за нехватки средств. Все они принадлежали Укрбуду. По времени прекращение строительства удивительным образом совпало с известием о том, что Микитась продал свою долю в компании и отошел от дел. Хотя сам экс-президент корпорации Укрбуд Микитась утверждал, что он потерял контроль над компанией и за непостройку жилья для 13 тысяч вкладчиков он не несет ответственности. В свою очередь, нынешнее руководство корпорации обвинило Микитася в растрате денег, предназначенных для строительства многоэтажек.

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Вскоре после этого Микитась был задержан правоохранителями по делу о махинациях с нежвижимостью Нацгвардии, но был отпущен под рекордный залог в 80 миллионов гривен.

Декларация

Согласно декларации за 2019 год, Максим Микитась владеет 10 земельными участками в Киеве и Гнедине Киевской области (там же у него есть и садовый участок), загородным домом в Иванковичах под Киевом, пятью квартирами на двоих с супругой в Киеве. Кроме того, жена Микитася арендует 17 не сданных в эксплуатацию объектов строительства, часть из которых являются собственностью "Укрбуда".

Также в декларации Микитася значатся коллекция из 23 наручных мужских и 4 женских часов известных европейских марок, ювелирные украшения с драгоценными камнями, коллекции антикварной мебели, картин и книг, а также 3 автомобиля. К слову, в декабре прошлого года ГБР арестовало элитный автопарк экс-депутата из шести автомобилей.

Укрбуд Максим Микитась
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