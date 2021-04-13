Украинская армия снова несет потери на Донбассе

Боевики сбросили гранаты по позициям ВСУ / УНИАН

С начала суток, 13 апреля, боевики три раза нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

Как сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, боевики сбросили гранаты на украинские позиции с беспилотника.

"В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север, недалеко от поселка Южное, российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра", — рассказали в штабе.

В районе населенного пункта майорских БПЛА террористов сбросил гранаты на позиции ВСУ, в результате чего один военнослужащий получил смертельное ранение.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, вблизи поселка Первомайское, враг совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", — добавили там.

Читайте такжеБоевики использовали новый способ обстрела на Донбассе: есть жертва

Сообщается, что еще два военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения, их госпитализировали.

На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

Читайте такжеБойцы ВСУ показали, как россияне и боевики укрепились на Донбассе

Обострение на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред: