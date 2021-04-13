Украинская армия снова несет потери на Донбассе

Беспилотник террористов сбросил гранаты на позиции ВСУ.
С начала суток, 13 апреля, боевики три раза нарушения режима прекращения огня на Донбассе.
Как сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, боевики сбросили гранаты на украинские позиции с беспилотника.
"В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север, недалеко от поселка Южное, российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра", — рассказали в штабе.
В районе населенного пункта майорских БПЛА террористов сбросил гранаты на позиции ВСУ, в результате чего один военнослужащий получил смертельное ранение.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, вблизи поселка Первомайское, враг совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", — добавили там.
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Сообщается, что еще два военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения, их госпитализировали.
На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.
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Обострение на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:
- 26 марта российские незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции ООС на Донбассе вблизи Шумов. В результате вражеского огня погибли 4 украинских военных. Из-за этого президент Украины Владимир Зеленский призвал всех лидеров стран нормандской четверки приложить максимальные усилия для того, чтобы на Донбассе был полностью сохранен режим прекращения огня.
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
- 5 апреля боевики на Донбассе обстреляли из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов украинские позиции возле Авдеевки. В результате вражеского обстрела смертельное ранение получил военнослужащий Объединенных сил.
- На следующий день боевики атаковали украинских военных на Донбассе. В результате минометного обстрела и подрыва военного автомобиля погибли двое военнослужащих ВСУ.