У Кравчука рассказали, как боевики на Донбассе готовятся к наступлению

Сергей Гармаш рассказал о ситуации на Донбассе / liga

Боевики на оккупированных территориях усиливают военную активность, и готовятся к возможному наступлению на Донбассе.

Как рассказал член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш, на улицах Донецка стало больше вооруженных людей.

"Мои коллеги из Донецка сообщают, что визуально заметно, что стало больше вооруженных людей. От других источников, имеющих контакты с военными, известно, что заминированы некоторые мосты на подступах к Донецку в случае наступления либо контрнаступления украинской армии. Военизация там видна. Военные там к чему-то готовятся – трудно сейчас сказать, к нападению или обороне", - заявил Гармаш.

По его словам, эти события пока не отражаются на заседании ТКГ.

"На прошлом заседании еще две недели назад так остро вопрос не стоял. Посмотрим, как они будут себя вести в среду. Я думаю, они (боевики в ОРДЛО – ред.) ведут себя тем наглее, чем наглее ведет себя Россия. А Россия ведет себя уверенно настолько, насколько мы ей позволяем. Если Россия видит какую-то слабость, уступки, то она усиливает свои аппетиты, свою агрессию и в военном плане, и в политическом", - подчеркнул член украинской делегации в ТКГ, передает Украина 24.

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