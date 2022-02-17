В Нацполиции заявили, что будут задерживать сторонников "русского мира"

Украинские силовые органы будут реагировать на все внутренние риски.
Любителей "русского мира" будут задерживать. Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.
Он подчеркнул, что таких людей будут привлекать к ответственности. Об этом Фацевич сказал во время брифинга.
Также замглавы Нацполиции отметил, что все структуры Министерства внутренних дел готовы реагировать на все внутренние риски.
"Любителей "русского мира" мы будем задерживать и привлекать к ответственности, на все риски мы будем оперативно реагировать", – заявил Фацевич.
Кроме этого, он отметил, что в Украине до 20 февраля продлится режим усиленного несения службы, но его могут и продлить. Это означает, что на улицах будут дежурить больше патрулей, будут развернуты дополнительные ситуационные центры для круглосуточного мониторинга оперативной обстановки в государстве. Также усилится охрана объектов критической инфраструктуры, госорганов и органов местного самоуправления. Такие действия проводятся из-за гибридных атак на Украину.
Угроза вторжения России
Государственный секретарь США Энтони Блинкен ранее предположил, что Россия может вторгнуться в Украину на этой неделе.
Хотя в России заявили, что начали возвращать военных в места постоянной дислокации после военных учений возле украинской границы и в оккупированном Крыму, Украина и страны-партнеры заявляют, что не увидели реального отвода войск.
Президент Украины Владимир Зеленский с недоверием отнесся к таким заявлениям и подчеркнул: "когда отведут войска – это увидят все". Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что пока разведка не нашла никаких доказательств того, что Россия и в самом деле отводит войска от украинской границы.
Между тем в США заявили, что российских войск на границе с Украиной становится "больше, а не меньше и они выдвигаются на боевые позиции", и что российская власть продолжает делать ложные заявления, которые впоследствии могут быть использованы как повод для вторжения в Украину. Также в Белом доме отметили, что Россия не отвела войска, а добавила 7 тысяч солдат.
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