В Нацполиции заявили, что будут задерживать сторонников "русского мира"

Сторонников "русского мира" будут задерживать – Александр Фацевич/ УНИАН

Любителей "русского мира" будут задерживать. Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

Он подчеркнул, что таких людей будут привлекать к ответственности. Об этом Фацевич сказал во время брифинга.

Также замглавы Нацполиции отметил, что все структуры Министерства внутренних дел готовы реагировать на все внутренние риски.

"Любителей "русского мира" мы будем задерживать и привлекать к ответственности, на все риски мы будем оперативно реагировать", – заявил Фацевич.

Кроме этого, он отметил, что в Украине до 20 февраля продлится режим усиленного несения службы, но его могут и продлить. Это означает, что на улицах будут дежурить больше патрулей, будут развернуты дополнительные ситуационные центры для круглосуточного мониторинга оперативной обстановки в государстве. Также усилится охрана объектов критической инфраструктуры, госорганов и органов местного самоуправления. Такие действия проводятся из-за гибридных атак на Украину.

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Угроза вторжения России

Государственный секретарь США Энтони Блинкен ранее предположил, что Россия может вторгнуться в Украину на этой неделе.

Хотя в России заявили, что начали возвращать военных в места постоянной дислокации после военных учений возле украинской границы и в оккупированном Крыму, Украина и страны-партнеры заявляют, что не увидели реального отвода войск.

Президент Украины Владимир Зеленский с недоверием отнесся к таким заявлениям и подчеркнул: "когда отведут войска – это увидят все". Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что пока разведка не нашла никаких доказательств того, что Россия и в самом деле отводит войска от украинской границы.

Между тем в США заявили, что российских войск на границе с Украиной становится "больше, а не меньше и они выдвигаются на боевые позиции", и что российская власть продолжает делать ложные заявления, которые впоследствии могут быть использованы как повод для вторжения в Украину. Также в Белом доме отметили, что Россия не отвела войска, а добавила 7 тысяч солдат.

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