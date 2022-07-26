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"ВСУ отошли под плотным напором": войска РФ захватили поселок под Светлодарском

26 июля 2022, 22:31

Войскам россии удалось захватить поселок в Донецкой области.

Оккупанты захватили поселок Новолуганское / facebook.com/Novoluganske

Во вторник, 26 июля, россиянам удалось захватить поселок Новолуганское в Донецкой области, который находится под Светлодарском, пишет Свободное радио.

Также информацию о захвате населенного пункта подтвердил сегодня замначальника Светлодарской городской военной администрации Максим Черевко.

"Мы отошли от Новолуганского. Куда именно отошли - сказать не могу. Мне известно, что вывод войск был под плотным напором", - отметил он.

На этом направлении до сих пор ведутся бои.

"Постоянные обстрелы возле Семигорья, Кодемы, вся сторона под шквальными артиллерийскими обстрелами, а также наносятся авиаудары", - добавил он.

Во вражеской сводке также сообщалось о якобы захвате Углегорской ТЭС, однако Черевко пока не подтверждает и не опровергает эту информацию.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский 25 июля в ходе своего вечернего видеообращения фактически ответил главе МИД РФ Лаврову на его заявление о якобы намерении России, дескать, "избавить украинцев от антинародного и антиисторического режима". Президент подчеркнул, что нападать на Украину могут только те, кто не знает истории страны. Украинцы никогда не отдадут свою независимость.

Советник руководителя Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что на южном фронте произошел перелом – ВСУ получили преимущество над войсками РФ на Херсонщине и перешли к контрнаступательным действиям. По его прогнозу, оккупированный Херсон могут освободить уже в сентябре.

Заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал о том, что Украина готовится к худшему сценарию. По его словам, Путин может "додавить" Лукашенко, и тогда возникнет риск нападения Беларуси на северные и западные области Украины. Государство уже работает над укреплением обороны на нескольких направлениях.

Вечером, 25 июля, войска России мощно обстреляли приграничный район на Черниговщине из "Градов", сообщает начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

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