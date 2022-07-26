"ВСУ отошли под плотным напором": войска РФ захватили поселок под Светлодарском

Оккупанты захватили поселок Новолуганское / facebook.com/Novoluganske

Во вторник, 26 июля, россиянам удалось захватить поселок Новолуганское в Донецкой области, который находится под Светлодарском, пишет Свободное радио.

Также информацию о захвате населенного пункта подтвердил сегодня замначальника Светлодарской городской военной администрации Максим Черевко.

"Мы отошли от Новолуганского. Куда именно отошли - сказать не могу. Мне известно, что вывод войск был под плотным напором", - отметил он.

На этом направлении до сих пор ведутся бои.

"Постоянные обстрелы возле Семигорья, Кодемы, вся сторона под шквальными артиллерийскими обстрелами, а также наносятся авиаудары", - добавил он.

Во вражеской сводке также сообщалось о якобы захвате Углегорской ТЭС, однако Черевко пока не подтверждает и не опровергает эту информацию.

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