ВСУ героически уничтожили вражеский дрон-камикадзе, который пытался атаковать РЛС

В Николаевской области уничтожили вражеский дрон / https://t.me/kpszsu

В Николаевской области во вторник, 26 июля, российские войска хотели атаковать украинскую радиолокационную станцию. Воздушные силы успешно сбили вражескую цель, сообщает в Telegram командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"26 июля воинами воздушного командования "Юг" сбит ударный беспилотный летательный аппарат типа "Ланцет", который пытался атаковать радиолокационную станцию в Николаевской области", - говорится в сообщении.

Уничтоженный дрон может двигаться со скоростью 110 километров в час во время горизонтального полета и 300 километров в час во время атаки цели. Дальность действия достигает 40 километров.

Война России против Украины

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