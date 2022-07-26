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ВСУ героически уничтожили вражеский дрон-камикадзе, который пытался атаковать РЛС

26 июля 2022, 20:47

Уничтоженный дрон может двигаться со скоростью 110 километров в час во время горизонтального полета и 300 километров в час во время атаки цели.

В Николаевской области уничтожили вражеский дрон / https://t.me/kpszsu

В Николаевской области во вторник, 26 июля, российские войска хотели атаковать украинскую радиолокационную станцию. Воздушные силы успешно сбили вражескую цель, сообщает в Telegram командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"26 июля воинами воздушного командования "Юг" сбит ударный беспилотный летательный аппарат типа "Ланцет", который пытался атаковать радиолокационную станцию в Николаевской области", - говорится в сообщении.

Уничтоженный дрон может двигаться со скоростью 110 километров в час во время горизонтального полета и 300 километров в час во время атаки цели. Дальность действия достигает 40 километров.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский 25 июля в ходе своего вечернего видеообращения фактически ответил главе МИД РФ Лаврову на его заявление о якобы намерении России, дескать, "избавить украинцев от антинародного и антиисторического режима". Президент подчеркнул, что нападать на Украину могут только те, кто не знает истории страны. Украинцы никогда не отдадут свою независимость.

Советник руководителя Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что на южном фронте произошел перелом – ВСУ получили преимущество над войсками РФ на Херсонщине и перешли к контрнаступательным действиям. По его прогнозу, оккупированный Херсон могут освободить уже в сентябре.

Заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал о том, что Украина готовится к худшему сценарию. По его словам, Путин может "додавить" Лукашенко, и тогда возникнет риск нападения Беларуси на северные и западные области Украины. Государство уже работает над укреплением обороны на нескольких направлениях.

Вечером, 25 июля, войска России мощно обстреляли приграничный район на Черниговщине из "Градов", сообщает начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

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