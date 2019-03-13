"На виселицу!": российский журналист рассказал, чем для Путина и Украины обернется крах "лубянского рейха"

13 марта 2019, 13:19

Президент РФ привел страну на грань реальной геополитической катастрофы, заявил Сотник.

Владимир Путин
Чем для Путина обернется крах "лубянского рейха" – журналист / Интерфакс

Путинский режим в России зашел в тупик. И главное – никто не понимает, куда теперь двигаться дальше.

Об этом написал в блоге российский журналист Саша Сотник, отметив, что Путин требует "чистки чиновничества среднего звена". Однако тем самым он рискует оставить себя и свое окружение один на один с изголодавшимися низами, которые "уже ворчат и тихо, но люто ненавидят кремлевскую верхушку и ее прикормленный олигархат".

"Это приведет к дезорганизации работы путинской "вертикали" на среднем уровне", – уверен Сотник.

Читайте такжеЭксперт спрогнозировал, когда Россия начнет "расходиться по швам"По его словам, низы вполне в состоянии постучать в Кремль с вопросом: "А что это вы тут делаете? Милости просим на виселицу!".

"Или же прокремлевское силовичье постучится к каждому россиянину со словами: "А что это тебе так зашибись? Не пора ли тебя распотрошить?" Похоже, режим готов сыграть в этой ситуации на опережение. К чему это приведет – вопрос вопросов. Тем более что Путин привел страну на грань реальной геополитической катастрофы", – констатировал журналист.

По его словам, обстановка все больше накаляется с каждым днем. Поэтому бескровно удерживать власть Путину все сложнее.

"Система впадает в безумие, штампует все новые репрессивные законы и рискует "перегреть" общественное поле своими шизофреническими инициативами", – пишет Сотник.

В заключение он отметил: "Лубянский рейх будет рушиться жестко, и эти потрясения окажут влияние не только на постсоветское пространство".

Ранее CNN написало, что Путин "сходит с ума" и берет под контроль интернет и религию. Движение, направленное на ограничение свободы интернета и подавление религиозных меньшинств, отражает паранойю российских властей по поводу внутренних угроз.

Читайте такжеВсе дело в Украине: эксперт пояснил, отдаст ли Россия КурилыНапомним, российский политолог Дмитрий Орешкин говорил Главреду, что в ближайшее время распад РФ маловероятен, а в перспективе ближайшего поколения, то есть 25 лет — почти неизбежен.

Ранее эксперт оценил возможность "пополнения" Украины двумя областями и Кубанью. Возврат территорий является политическим вопросом, отметил аналитик.

А украинский историк, бывший диссидент и политзаключенный Валентин Мороз говорил, что в случае развала России на ее территории образуются новые государства, а Кубань может войти в состав Украины.

Напомним, экс-советник Путина назвал территории, которые уйдут из РФ. Первый этап распада России наблюдался в начале ХХ века, отметил Андрей Илларионов.

Ранее одиозный российский политик Владимир Жириновский заявил, что согласно новому плану Запада, Украина получит четыре областных города РФ (вероятно, вместе с самими областями) – лишившись при этом Львова (его Запад дарит Польше).

А депутат латвийского сейма Александр Кирштейнс предложил раздробить Россию на несколько "малых стран" для обеспечения "спокойствия Европы". "Только тогда, когда Россия распадется на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе установится мир на многие годы", – заявил он.

В ответ в российской Госдуме призвали не обращать внимание на это предложение раздробить Россию. "Нам не надо обращать внимание на чужих идиотов, у нас своих хватает. В конце концов, это право любой страны — иметь сумасшедшего депутата", — заявил другой одиозный депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

Читайте такжеЗапад должен ускорить распад РоссииВ свою очередь нардеп, командир Украинской добровольческой армии, бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош спрогнозировал, что в Российской Федерации после смерти Путина будет большая борьба между кланами, у каждого из которого есть своя частная армия. В РФ всегда после ухода диктатора наступали времена смуты.

Напомним, в Госдуме РФ заявили, что заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, предложившего украинцам "возвратить Кубань и Москву", является призывом к агрессии, что недопустимо для политиков и руководителей такого ранга.

Перед этим историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань. Империя распадется окончательно, считает Валентин Мороз.

А астролог рассказал, когда Москва и Питер станут украинскими. Крым Украине уже не вернуть, но Киев получит другие территории – причем еще при нашей жизни.

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Россия крах Владимир Путин Саша Сотник
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