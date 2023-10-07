УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Coca-Cola покупает украинских детей на органы": в РФ выдали нереальный бред

Ангелина Подвысоцкая
7 октября 2023, 00:33 обновлено 7 октября, 00:35
Вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова заявила, что у нее есть даже "доказательства".
Кузнецова, ребенок, кока-кола
В РФ выдали нереальный бред / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, pixabay

В РФ придумали новую лживую пропаганду, к которой "приплели" украинских детей и известного во всем мире производителя сладкого газированного напитка. Вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова заявила, что американская компания Coca-Cola причастна к "продаже на органы" украинских детей. Она даже "видела" много объявлений. Об этом сообщают российские пропагандисты.

Одним из аргументов Кузнецовой было то, что в Украине "разрешена пересадка органов без согласования с родными". Она даже попыталась обвинить международные организации в том, что они не реагируют на это.

"Освобождая Святогорск, обнаружили в детском доме документы о продаже детей. Есть ссылки на британские ЧВК. Одним из плательщиков была компания Coca-Cola", – сказала Кузнецова.

видео дня

Напомним, путинист-звезда "Антикилера" выдал бред и заявил, что украинке якобы 8 лет "ЅМЅками смахивали на убийства детей в Донецкой области". Актер Сергей Векслер сам родом из Украины, но поддерживает войну.

Также сообщалось, что Папа Римский цинично призвал россиян "шагать вперед", думая о "великой России". В Украине отреагировали на заявление и назвали это "империалистической пропагандой".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости России война в Украине вторжение России пропаганда
Реклама

Главное за день

"Доця, зять, сваты, кумовья - все погибли": мужчина в Грозе потерял почти всю семью

"Доця, зять, сваты, кумовья - все погибли": мужчина в Грозе потерял почти всю семью

23:13 Украина
В семьях по 2-5 погибших: в Грозе роют могилы и готовятся к массовым захоронениям

В семьях по 2-5 погибших: в Грозе роют могилы и готовятся к массовым захоронениям

21:58 Украина
Два важнейших вопроса: Зеленский провел заседание Ставки

Два важнейших вопроса: Зеленский провел заседание Ставки

20:59 Украина
Все главные новости

Последние новости

00:33

"Coca-Cola покупает украинских детей на органы": в РФ выдали нереальный бред

00:20

Как вкусно засолить сало, чтобы было мягкое: вы будете удивлены вкусом

00:11

В критическом состоянии: украинского музыканта ранили на войне

06 октября, пятница
23:27

Умерла мать скандального дуэта Anna Maria, получившая медаль "за возвращение Крыма" России

23:13

"Доця, зять, сваты, кумовья - все погибли": мужчина в Грозе потерял почти всю семьюФото

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

22:52

"Жирные" фото: Дженнифер Лопес с мужем "подловили" на парковке за "запрещенкой"

22:14

"Пока не одумаются": в Крыму "грозно наказали" США и выдвинули им "ультиматум"Видео

21:58

В семьях по 2-5 погибших: в Грозе роют могилы и готовятся к массовым захоронениямФото

21:12

Энергосистема Украины ослаблена, восстановить устойчивость не удалось – Reuters

Реклама
20:59

Два важнейших вопроса: Зеленский провел заседание Ставки

20:58

Россияне наступали на 6 направлениях: ВСУ дали мощный ответ оккупантам

20:01

"Дружественный огонь": российская ПВО сбила еще один собственный самолет возле Мариуполя

19:58

Пригожин и ЧВК Вагнер готовили в Молдове переворот: Санду рассказала детали

19:30

Ударит +3 и ворвется лютый ветер: синоптики объявили штормовое предупреждение

19:10

Российские пропагандисты начинают истерично отвечать за удар по Харьковумнение

18:59

В ЕС раскрыли, готова ли энергосистема Украины "пережить" зиму - Reuters

18:58

Одни воюют, другие – ночью пьют: в Украине хотят наказывать за ночные вечеринки

18:45

"Это может вас убить": эксперт сообщила об опасных лайфхаках с отоплением

18:26

Кабачки по-корейски на зиму: безумно вкусный рецепт Евгения Клопотенко

18:22

В Кремле цинично отреагировали на жестокий удар РФ по гражданским в селе Гроза

Реклама
18:20

Гороскоп на октябрь-2023 для всех от Влада Росса: на какие знаки обрушится удачаЭксклюзив

18:10

Помогали депутатам избежать мобилизации: ГБР разоблачило дерзкую схемуФото

18:06

Что будут делать, если в Украине долго не будет света: в МВД раскрыли планы

17:58

Мисс Москва попалась на контрабанде в аэропорту

17:27

Что нельзя надевать 8 октября, чтобы не было беды: приметы и запреты дня

17:23

Войска РФ охватил страх прорыва ВСУ: Британия узнала о действиях врага у Токмака

17:17

Байден планирует в ноябре встретиться с лидером Китая в США , чтобы "подружиться" - WP

17:14

"Ведет себя абсолютно правильно": Лукашенко неожиданно "прогнулся" перед Зеленским

16:55

Будет очень непросто: три знака зодиака в октябре ожидают трудности

16:53

Запрещает даже смотреть на фотографии: бывшая Илона Маска подает на него в суд из-за опеки над детьми

16:48

В какой день нельзя занимать деньги: можно остаться бедным

16:45

В ТЦК рассказали, что нельзя делать военкомам при вручении повесток

16:40

Помощь от США будет: СМИ сообщили о "плане Б" для Украины

16:29

Ударят заморозки и выпадет первый снег: погода в Украине на выходные

16:18

Чем опасен лавровый лист: удивительные сведения о копеечной приправеВидео

16:12

Предательница Байрак поменяла имя и фамилию, чтобы снимать кино в террористической России

15:58

РФ готовит новые массированные удары: украинцев предупредили, чем будет бить враг

15:53

Какой сегодня праздник 7 октября: кого нужно поздравить в этот день

15:25

Верховная Рада внесла изменения в бюджет-2023: куда направят более 300 млрд грн

15:10

Жертв может быть больше: идентификация тел после обстрела с. Гроза продолжается

Реклама
15:08

Что будет, если проглотить жвачку: врачи ответили, в каком случае нужно вызывать скорую

14:59

Зачистили позиции и "покрошили" россиян: ВСУ штурмом взяли укрепления РФ на югеВидео

14:41

Рассчитывать не стоит: какие знаки зодиака мужчин самые безответственные

14:26

Шольц сильно не хочет поставлять ракету Taurus в Украину - Politico

14:25

"Несколько тысяч солдат в плен": эксперт сообщил о хороших новостях с Юга

14:16

Спецназ ГУР проводил операции в Судане против ЧВК Вагнер: СМИ показали кадрыВидео

13:40

"Похоронили все село": в Грозе рассказали о жутких последствиях ракетного удара РФФото

13:35

С территории Приднестровья: СБУ провели дерзкую операцию по задержанию агента РФ

13:07

Гороскоп на завтра 7 октября 2023: Козерогу - новая любовь, Деве - развод

13:06

Что очень вредно для организма: эксперт рассказал, чем люди "убивают" себя

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять