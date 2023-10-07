"Coca-Cola покупает украинских детей на органы": в РФ выдали нереальный бред

Вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова заявила, что у нее есть даже "доказательства".

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В РФ выдали нереальный бред / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, pixabay

В РФ придумали новую лживую пропаганду, к которой "приплели" украинских детей и известного во всем мире производителя сладкого газированного напитка. Вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова заявила, что американская компания Coca-Cola причастна к "продаже на органы" украинских детей. Она даже "видела" много объявлений. Об этом сообщают российские пропагандисты.

Одним из аргументов Кузнецовой было то, что в Украине "разрешена пересадка органов без согласования с родными". Она даже попыталась обвинить международные организации в том, что они не реагируют на это.

"Освобождая Святогорск, обнаружили в детском доме документы о продаже детей. Есть ссылки на британские ЧВК. Одним из плательщиков была компания Coca-Cola", – сказала Кузнецова. видео дня

Напомним, путинист-звезда "Антикилера" выдал бред и заявил, что украинке якобы 8 лет "ЅМЅками смахивали на убийства детей в Донецкой области". Актер Сергей Векслер сам родом из Украины, но поддерживает войну.

Также сообщалось, что Папа Римский цинично призвал россиян "шагать вперед", думая о "великой России". В Украине отреагировали на заявление и назвали это "империалистической пропагандой".

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