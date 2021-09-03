Футболистов Боливии атаковал рой пчел: в разгар игры матч пришлось остановить

Игроки падали на газон / Скриншот

Неожиданный и опасный случай произошел в Боливии прямо на футбольном поле. Внезапно во время матча между футбольными клубами Нуэва Санта-Круз и Айкиле на спортсменов напали пчелы, пишет De Telegraaf.

"Атака" насекомых была настолько угрожающей, что игру пришлось приостановить.

В Сети появилось видео инцидента, на котором видно, как бедные игроки лежат на газоне, пытаясь избежать укусов пчел. Однако это не помогло и они начали применять огненные факелы. Также спортсмены "отбивались" от пчел собственными футболками.

Матч на втором тайме продолжился только спустя два часа.

Напомним, украинцев постигла новая напасть. На людей нападают шершни. Сильно от них страдают жители Ровенщины. Они не могут самостоятельно справиться с опасными насекомыми и вызывают на помощь спасателей.

Также ранее в Харькове мужчина пережил клиническую смерть из-за укуса шершня. Его удалось спасти. Но медики утверждают, что это - чудо.