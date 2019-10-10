Красивые поздравления с днем рождения лучшей подруге – открытки и тексты

Добрые поздравления с днем рождения своими словами для подруги, живые открытки-анимация и просто красивые картинки – в материале Главреда.
С днем рождения подругу мы всегда поздравляем от души. Это не просто поздравление с днем рождения красивой женщине – это пожелания для своей наперсницы, хранительницы наших тайн, утешительнице и просто самому лучшему человечку.
Семью не выбирают – но вот подруг мы выбираем сами. Поэтому картинки с днем рождения подруге – это не только банальные цветы, но прикольные гифки и открытки с добрыми пожеланиями.
Главред подобрал для своих читателей лучшие поздравления с днем рождения лучшей подруге – в прозе, стихах, смс, ржачное и душевное, красивое и нежное. Это и уже готовые пожелания – и источник вдохновения для тех, кто хочет подарить поздравление с днем рождения подруге своими словами.
А ранее мы уже публиковали Поздравления с днем рождения подруге – открытки и тексты.
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Поздравление с днем рождения подруге в прозе
С днем рождения, дорогая моя! Хоть и говорят про бабий век, но я думаю, что это ни в коей мере не относится к тебе. Ты у меня всегда красавица, которой в мире еще поискать. Дай Бог тебе многие лета, а зиму мы вместе прогоним вспять. Я тебя обожаю.
***
Милая моя подружка! Желаю тебе здоровья, женского счастья, всепоглощающей любви, внимания мужского, гармонии в жизни, исполнения самых сокровенных желаний. Будь такой же милой, доброй, женственной, очаровательной. Я счастлива, что у меня есть такая верная и надежная подруга. С днем рождения тебя!
***
С Днём рождения! Всего самого хорошего, будь счастлива, любима, оставайся всегда таким солнечным и замечательным человеком. Желаю тебе преданных друзей, которые никогда тебя не оставят, а также веселья и улыбок. Крепкого здоровья, чтобы не болела. Пусть не будет поводов для грусти и одиночества, чтобы всегда был рядом человек, который подаст руку помощи. Желаю, чтобы все твои мечты исполнялись – и ты сияла от счастья.
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Ракета твоей жизни стремительно бороздит пространство жизни, покоряя все новые и новые высоты, завоевывая новые звезды. Ты и сама – яркая, словно звезда. Находиться рядом с тобой – радость, это всегда новые впечатления, новая информация, новые приключения. Поздравляю тебя с днем рождения и благодарю судьбу, что познакомила меня с тобой, дорогая моя лучшая подруга.
С днем рождения, подруга: стихи
Желаю тебе в день рождения
Иметь способности зверей:
Отважность льва, лисы везение,
Быть даже ворона мудрей.
И на работе пусть, как в улье,
В порядке всё, доход идет…
А хватка будет пусть акульей.
Богатство? Ну как бегемот!
В любви — от лебедей единства,
Здоровью слон будет пример,
Пусть стороной обходит свинство.
Китовый счастья чтоб размер!
От радости, веселья, смеха
Светись ты, прям как светлячок,
А лад в семье и часть успеха
Устроит добрый паучок.
***
С Днем рождения, подруга,
Дорогая ты моя.
Очень нежно поздравляю
И целую я тебя!
Я тебе желаю счастья,
Жизни классной и любви,
Чтоб от радости светились
Умные глаза твои!
Чтоб была такой прекрасной
Еще много-много лет.
Чтоб светил, не угасая,
Нашей дружбы яркий свет!
***
Ржачное поздравление с днем рождения подруге:
Пусть звучат лихие тосты
О песцах и иномарке,
Замечательные гости,
Пьют, поют, несут подарки.
Разгулялись не на шутку,
Хоть уже пора в дорогу.
Заскочили на минутку,
Не забыли, слава Богу!
Есть друзья − и прочь сомненья!
С днем рожденья! С днем рожденья!
***
И вот настал тот вечер,
Красивый торт и свечи,
Украсил праздник стол,
Безумно рада встрече…
Я поднимаю ром
За милую подругу,
И раскладе при любом,
Желаю вьюгу….
…Вьюгу счастья и паром,
Который приведет к супругу,
А при желании большом,
Бей от счастья всю посуду…
И бегай дома голой босиком!
Поздравление с днем рождения подруге: смс короткие
Дорогая моя! В этот день желаю тебе неиссякаемого счастья, постоянного чувства окрыленности, много добра. Всегда иди смело к своим мечтам, пусть все твои намерения воплощаются в жизнь и радуют тебя. Очень ценю нашу дружбу и горжусь тобой.
***
Пускай будет меньше критических дней,
А больше – безоблачных, страстных!
Пусть денег сполна будет в сумке твоей,
И связей поменьше опасных!
***
Крутой праздник требует крутого воплощения! Так что, гуляем сегодня на всю катушку! Готовься, виновница торжества, принимать подарки и гостей, отрываться по полной, веселиться и танцевать!
***
Ты чего сегодня хмура?
День рожденья у тебя!
Не грусти, моя подружка
Выпьем вместе мы вина.
И салаты будем кушать,
И конфеты поедим.
Ну а за фигурой нашей
Лучше завтра последим!
***
С Днем рождения тебя, дорогая, пусть годы нашей дружбы добавят тебе молодости в сердце и юности в душе!
***
Желаем тебе, подруга:
В работе — скорости,
В здоровье — бодрости,
В счастье — вечности,
В жизни — бесконечности.
От солнца — тепла,
От людей — добра,
От мужа — нежности,
От друзей — любви и верности.