Красивые поздравления с днем рождения лучшей подруге – открытки и тексты

С днем рождения подругу мы всегда поздравляем от души. Это не просто поздравление с днем рождения красивой женщине – это пожелания для своей наперсницы, хранительницы наших тайн, утешительнице и просто самому лучшему человечку.

Семью не выбирают – но вот подруг мы выбираем сами. Поэтому картинки с днем рождения подруге – это не только банальные цветы, но прикольные гифки и открытки с добрыми пожеланиями.

Главред подобрал для своих читателей лучшие поздравления с днем рождения лучшей подруге – в прозе, стихах, смс, ржачное и душевное, красивое и нежное. Это и уже готовые пожелания – и источник вдохновения для тех, кто хочет подарить поздравление с днем рождения подруге своими словами.

А ранее мы уже публиковали Поздравления с днем рождения подруге – открытки и тексты.

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Поздравление с днем рождения подруге в прозе

С днем рождения, дорогая моя! Хоть и говорят про бабий век, но я думаю, что это ни в коей мере не относится к тебе. Ты у меня всегда красавица, которой в мире еще поискать. Дай Бог тебе многие лета, а зиму мы вместе прогоним вспять. Я тебя обожаю.

***

Милая моя подружка! Желаю тебе здоровья, женского счастья, всепоглощающей любви, внимания мужского, гармонии в жизни, исполнения самых сокровенных желаний. Будь такой же милой, доброй, женственной, очаровательной. Я счастлива, что у меня есть такая верная и надежная подруга. С днем рождения тебя!

***

С Днём рождения! Всего самого хорошего, будь счастлива, любима, оставайся всегда таким солнечным и замечательным человеком. Желаю тебе преданных друзей, которые никогда тебя не оставят, а также веселья и улыбок. Крепкого здоровья, чтобы не болела. Пусть не будет поводов для грусти и одиночества, чтобы всегда был рядом человек, который подаст руку помощи. Желаю, чтобы все твои мечты исполнялись – и ты сияла от счастья.

***

Ракета твоей жизни стремительно бороздит пространство жизни, покоряя все новые и новые высоты, завоевывая новые звезды. Ты и сама – яркая, словно звезда. Находиться рядом с тобой – радость, это всегда новые впечатления, новая информация, новые приключения. Поздравляю тебя с днем рождения и благодарю судьбу, что познакомила меня с тобой, дорогая моя лучшая подруга.

С днем рождения, подруга: стихи

Желаю тебе в день рождения

Иметь способности зверей:

Отважность льва, лисы везение,

Быть даже ворона мудрей.

И на работе пусть, как в улье,

В порядке всё, доход идет…

А хватка будет пусть акульей.

Богатство? Ну как бегемот!

В любви — от лебедей единства,

Здоровью слон будет пример,

Пусть стороной обходит свинство.

Китовый счастья чтоб размер!

От радости, веселья, смеха

Светись ты, прям как светлячок,

А лад в семье и часть успеха

Устроит добрый паучок.

***

С Днем рождения, подруга,

Дорогая ты моя.

Очень нежно поздравляю

И целую я тебя!

Я тебе желаю счастья,

Жизни классной и любви,

Чтоб от радости светились

Умные глаза твои!

Чтоб была такой прекрасной

Еще много-много лет.

Чтоб светил, не угасая,

Нашей дружбы яркий свет!

***

Ржачное поздравление с днем рождения подруге:

Пусть звучат лихие тосты

О песцах и иномарке,

Замечательные гости,

Пьют, поют, несут подарки.

Разгулялись не на шутку,

Хоть уже пора в дорогу.

Заскочили на минутку,

Не забыли, слава Богу!

Есть друзья − и прочь сомненья!

С днем рожденья! С днем рожденья!

***

И вот настал тот вечер,

Красивый торт и свечи,

Украсил праздник стол,

Безумно рада встрече…

Я поднимаю ром

За милую подругу,

И раскладе при любом,

Желаю вьюгу….

…Вьюгу счастья и паром,

Который приведет к супругу,

А при желании большом,

Бей от счастья всю посуду…

И бегай дома голой босиком!

Поздравление с днем рождения подруге: смс короткие

Дорогая моя! В этот день желаю тебе неиссякаемого счастья, постоянного чувства окрыленности, много добра. Всегда иди смело к своим мечтам, пусть все твои намерения воплощаются в жизнь и радуют тебя. Очень ценю нашу дружбу и горжусь тобой.

***

Пускай будет меньше критических дней,

А больше – безоблачных, страстных!

Пусть денег сполна будет в сумке твоей,

И связей поменьше опасных!

***

Крутой праздник требует крутого воплощения! Так что, гуляем сегодня на всю катушку! Готовься, виновница торжества, принимать подарки и гостей, отрываться по полной, веселиться и танцевать!

***

Ты чего сегодня хмура?

День рожденья у тебя!

Не грусти, моя подружка

Выпьем вместе мы вина.

И салаты будем кушать,

И конфеты поедим.

Ну а за фигурой нашей

Лучше завтра последим!

***

С Днем рождения тебя, дорогая, пусть годы нашей дружбы добавят тебе молодости в сердце и юности в душе!

***

Желаем тебе, подруга:

В работе — скорости,

В здоровье — бодрости,

В счастье — вечности,

В жизни — бесконечности.

От солнца — тепла,

От людей — добра,

От мужа — нежности,

От друзей — любви и верности.