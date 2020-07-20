С юбилеем 50! Стильные поздравления мужчине – картинки и тексты

Поздравления с юбилеем мужчине 50 лет - открытки и тексты импозантные

Поздравления с юбилеем мужчине 50 лет – это особое поздравление в честь особенной, полувековой, даты. В этот день, даря поздравление с днем рождения на 50 лет, именинника благодарят за всё хорошее, вспоминают все его жизненные подвиги и деликатно напоминают, что расслабляться рано: минимум полжизни у него еще впереди.

К выбору поздравлений стоит подходит ответственно – даже если самое поздравление будет шуточным и несерьезным.

Можно выбрать душевные стихи на 50 лет мужчине, чтобы поблагодарить его за вклад в вашу жизнь. Можно выбрать поздравление 50 лет мужчине шуточное: прикольные поздравления поднимают настроение и понижают давление именинникам. Можно дарить музыкальные открытки с юбилеем 50 лет мужчине, а можно – просто прикольные картинки.

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Поздравления с юбилеем 50 лет мужчине в прозе, стихи и смс

Дата круглая — всего-то 50. Для мужчины это всего лишь приобретенный жизненный опыт. Прими мои искренние поздравления с юбилеем. Пусть твоя мудрая жизнь приносит полезные плоды, наполняется силами и счастливыми моментами. Пусть все задуманное складывается в один красивый пазл. Пусть в доме ждут тебя с любовью, а провожают нехотя. Здоровья крепкого, достатка и процветания на долгие годы!

***

Это лучшая из дат,

Вам сегодня 50!

Волноваться нет причины

Для солидного мужчины.

В 50 приходит мудрость,

Покидает безрассудность,

И мужчина полон сил,

Он во всем неуязвим.

Пожелать хочу везения,

Радости и настроения.

Много впереди побед

И, конечно, много лет.

***

Полвека — долгий срок, но именно в этом возрасте становится видна истинная суть личности. Как лев набирает силу на сразу, так и мужчина становится истинно-солидным не в двадцать и не в тридцать, а именно в пятьдесят. С днем рождения, с юбилеем!

***

Золотая дата, да такая,

Что за душу трепетно берет,

Пусть Господь, уберегая,

Вам подскажет новый поворот.

Лишь Всевышнему дано

С неба вить веретено,

Пусть он будет всегда с Вами,

Помогает Вам словами.

Пусть здоровье приумножит,

Начертит для счастья след,

А иначе быть не может,

С юбилеем! Долгих лет!

***

Не годами наш возраст измерен,

А биением сердца в груди,

И коль юно оно – будь уверен,

В 50 – еще все впереди.

50 – уже выросли дети,

Гордость Ваша и радость семьи.

Ваше славное 50-летие

Отмечают с любовью они.

***

Прекрасного мужчину поздравляем с юбилеем, с 50-летием! Желаем, чтобы в этот день рождения вас поздравили самые близкие и родные люди. Чтобы рядом были верные друзья и преданные любимые. Чтобы настроение было искристо-радужным, компания — веселой, а впечатления — незабываемые! Счастья вам, во всех сферах жизни!

***

Ты сегодня отмечаешь

Очень важный юбилей

Пусть все то, о чем мечтаешь

Сбудется и поскорей.

50 – прекрасный возраст

Время мудрости и сил

Ты солиден и серьезен

И свое не упустил.

Пусть сопутствует удача,

Пусть идет с тобой успех.

Наша главная задача –

Быть с тобою без помех!

***

С юбилеем! В пятьдесят

Пусть глаза огнем горят,

Пусть вперед мечты зовут,

А года не так бегут.

Много денег! Жить без бед

Еще много долгих лет!

***

Мне хочется пожелать Вам в этот день радости, света и внутреннего покоя. Пусть прожитые годы будут для Вас воспоминаниями только хорошего. Желаю Вам впереди больших побед, стабильного успеха. Пусть Ваша жизнь будет безоблачной, пусть Вас окружают только близкие Вашему сердцу люди. Счастья Вам.

***

Поздравление с юбилеем мужчине 50 лет – коллеге:

С юбилеем вас, коллега,

Вам сегодня 50,

Пусть улыбка с уст не сходит

И глаза всегда горят.

Вам желаю я здоровья,

Наслаждаться каждым днем,

Пусть семья вам дарит счастье,

Бьет энергия ключом.

***

Поздравление с юбилеем мужчине 50 лет – папе, отцу:

Красивая круглая дата.

Папуля, тебе пятьдесят.

Будь счастлив, родной именинник.

Глаза пусть от счастья блестят!

Здоровья тебе мы желаем,

Папулечка наш дорогой,

Везенья, успехов, удачи,

А мы всегда будем с тобой.

***

Пусть будет счастье в пятьдесят,

И каждый шаг ведет к успеху!

Всегда здоров будь и богат,

Пусть в жизни будет много смеха,

Только добра тебе желаю,

Живи и бед вовек не знай,

Пусть радости не будет края,

Мечты все сбудутся пускай!

***

Поздравляю с 50-летием замечательного мужчину. Пожелать хочу уверенных сил и оптимизма, верных целей и добрых успехов, безукоризненной деятельности и высокого достатка, благополучия в семье и светлой удачи на жизненном пути.

***

Поздравление с юбилеем мужчине 50 лет – мужу, супругу, возлюбленному:

Мой муж бесценный и любимый,

Тебе сегодня пятьдесят,

Ты для меня такой же милый,

Как много-много лет назад.

Всегда подтянутый и строгий,

Активен и неутомим,

Сошлись навек у нас дороги,

И ты никем не заменим.

Пусть юбилей тебе подарит

Уют приятных, теплых встреч,

Пусть от невзгод оберегает,

Тот мир, что мы смогли сберечь!

***

С днем рожденья, именинник!

Принимая поздравленья,

Не забудь, что твой полтинник —

Это только предвкушенье!

Счастья, сил, благих событий

От души тебе желаем,

Достижений и открытий,

Чтоб на годы невзирая,

Брал от жизни только радость,

И делился без остатка!

Чтоб изведал всё что надо

Лишь к десятому десятку!

С юбилеем мужчине 50 лет – картинки и прикольные открытки