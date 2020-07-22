Прикольные поздравления с юбилеем женщине в прозе, в стихах и открытки

Поздравления с юбилеем женщине – вопрос тонкий и деликатный, ведь с прекрасными дамами не принято говорить о возрасте.
Но как не поздравить с юбилеем красивую женщину – родную или коллегу? Надо просто подобрать для этого нужные, правильные слова: красивые и оригинальные поздравления женщине с юбилеем в прозе своими словами, душевные стихи и короткие смс. Или вместо тысячи слов – подарить красивые открытки с юбилеем женщине: просто картинку или скачать бесплатно прикольную открытку-гиф. Пожелания на любой вкус подобрал Главред.
Ранее мы уже публиковали поздравления с 50-летием мужчине своими словами, душевные стихи на 50 лет мужчине и прикольные поздравления короткие, открытки – в материале С юбилеем 50! Стильные поздравления мужчине – картинки и тексты.
Поздравления с юбилеем в прозе, в стихах и смс
Женщины подобны вину: с годами приобретают насыщенный терпкий вкус и головокружительность, становятся мудрее, привлекательнее и опытнее. Поздравляю тебя с юбилеем! Желаю год от года становиться краше, всегда оставаться молодою душой и доброй сердцем!
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С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила.
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно,
Пусть твой юбилейный год
Только радость принесет!
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С днем рождения, с юбилеем! Желаю, чтобы жизнь твоя была полноценной, с приятными заботами, гениальными идеями и блестящими победами! Пусть в душе твоей никогда не иссякнет источник доброты! Иди по жизни смело и прямо! Пусть в трудные минуты рядом окажутся твои близкие и друзья, пусть всегда будут вблизи те, с кем хочется поделиться радостью! Здоровья тебе и долгих лет жизни, радости и смеха, уважения окружающих и любви родных! Пусть все сложится так, как было задумано! С праздником! Будь счастлива!
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Юбилей — всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!
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Поздравляю с юбилеем,
Пусть тебе во всем везет,
Близкие пусть не болеют
И удача в дом придет.
Пусть твой путь по жизни будет
Самым легким из путей.
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Желаю Вам оставаться всегда такой же красивой, бодрой, энергичной и полной сил! Пусть жизнь Ваша будет полна восхищения, комплиментов и букетов цветов. Ведь такая женщина, как Вы, заслуживает всего самого наилучшего. С юбилеем! И пусть годы добавляют только здоровья, красоты и мудрости!
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Поздравление с юбилеем женщине на Вы:
Сегодня не обычный день рожденья
У Вас сегодня юбилей!
Хочу Вам пожелать терпенья
И добрых и отзывчивых друзей!
Еще желаю я домашнего уюта,
Благополучия в работе и семье
Пусть Вас по жизни не мотает круто
Чтоб были Вы всегда на высоте!
Вы женственны и так неповторимы
И видя Вас мужчина поражен,
А вы идете по дороги жизни
И каждый вашим шармом опьянен!
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Поздравления с юбилеем женщине-коллеге:
С юбилеем, уважаемая коллега. Желаю всегда быть востребованной, успешной, активной, целеустремлённой, уверенной и непоколебимой. Пусть работа дарит чувство полной самореализации, пусть жизнь с каждым днём вносит яркие краски счастья в твою жизнь.
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Поздравления с юбилеем женщине-соседке:
Тебе, соседка дорогая,
В этот прекрасный юбилей
Повеселиться я желаю!
Здорова будь и не болей!
Пусть в доме лад всегда царит,
Успех пускай сопровождает,
Пускай огонь в душе горит,
А сердце — счастье наполняет!
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Поздравление с юбилеем женщине своими словами оригинальное:
Говорят, есть на свете женщины, гармонично наделенные всеми достоинства – прекрасны лицом так же, как прекрасны душой, умны и великодушны, рассудительны и дружелюбны, они готовы дарить свое тепло и любовь без остатка своей семье. Сегодня я могу сказать – я знаю такую женщину и в эту минуту поздравляю ее с Днем рождения! Пусть твоя жизнь складывается так ладно, как в сказке, пусть всегда рядом будут родные, а в доме будет достаток, тепло и уют!
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Поздравление с юбилеем женщине в стихах трогательное:
Есть в жизни у меня своя позиция —
Счет не вести обманчивым годам,
Но юбилей — особая традиция,
И в этот праздник я желаю вам:
Не знать в своих решениях сомнения,
Идти туда, куда душа влечет,
Пусть рядом будет, как благословение,
Надежное и крепкое плечо,
По-женски оставайтесь уязвимою,
Ведь это придает особый шарм,
Всего важней для дамы — быть любимою,
Чего всем сердцем и желаю вам!
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Поздравления с юбилеем женщине 50 лет:
С юбилеем! Желаю воспринимать эту круглую дату, как новую страницу, открывающую новые возможности, новые горизонты и новые ощущения. Интересных идей, активности, бодрости, здоровья и прямых дорог еще на пятьдесят лет вперед. Поздравляю!
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Поздравление с юбилеем женщине 55 лет:
С двумя пятерками тебя,
Пускай поет твоя душа,
И пусть сбываются мечты,
Здоровье только береги!