Прикольные поздравления с юбилеем женщине в прозе, в стихах и открытки

Поздравления с юбилеем женщине - красивые открытки и пожелания

Поздравления с юбилеем женщине – вопрос тонкий и деликатный, ведь с прекрасными дамами не принято говорить о возрасте.

Но как не поздравить с юбилеем красивую женщину – родную или коллегу? Надо просто подобрать для этого нужные, правильные слова: красивые и оригинальные поздравления женщине с юбилеем в прозе своими словами, душевные стихи и короткие смс. Или вместо тысячи слов – подарить красивые открытки с юбилеем женщине: просто картинку или скачать бесплатно прикольную открытку-гиф. Пожелания на любой вкус подобрал Главред.

Ранее мы уже публиковали поздравления с 50-летием мужчине своими словами, душевные стихи на 50 лет мужчине и прикольные поздравления короткие, открытки – в материале С юбилеем 50! Стильные поздравления мужчине – картинки и тексты.

Поздравления с юбилеем в прозе, в стихах и смс

Женщины подобны вину: с годами приобретают насыщенный терпкий вкус и головокружительность, становятся мудрее, привлекательнее и опытнее. Поздравляю тебя с юбилеем! Желаю год от года становиться краше, всегда оставаться молодою душой и доброй сердцем!

***

С юбилеем, дорогая!

Вряд ли женщина другая

Может столь же быть мила.

Мы желаем, чтоб была

Ты счастливой бесконечно,

Молодой осталась вечно,

Пусть твой юбилейный год

Только радость принесет!

***

С днем рождения, с юбилеем! Желаю, чтобы жизнь твоя была полноценной, с приятными заботами, гениальными идеями и блестящими победами! Пусть в душе твоей никогда не иссякнет источник доброты! Иди по жизни смело и прямо! Пусть в трудные минуты рядом окажутся твои близкие и друзья, пусть всегда будут вблизи те, с кем хочется поделиться радостью! Здоровья тебе и долгих лет жизни, радости и смеха, уважения окружающих и любви родных! Пусть все сложится так, как было задумано! С праздником! Будь счастлива!

***

Юбилей — всегда роскошный возраст:

Есть что рассказать, о чём взгрустнуть.

Этот возраст, яркий и прекрасный,

Открывает новый в жизни путь!

Женщина всегда мила, чудесна,

И любая дата ей идет.

Крепкого здоровья, много счастья

В наступивший юбилейный год!

Будь такой же молодой и яркой,

Пусть твоя исполнится мечта.

В жизни будут пусть тебе подарком

Молодость, любовь и красота!

***

Поздравляю с юбилеем,

Пусть тебе во всем везет,

Близкие пусть не болеют

И удача в дом придет.

Пусть твой путь по жизни будет

Самым легким из путей.

***

Желаю Вам оставаться всегда такой же красивой, бодрой, энергичной и полной сил! Пусть жизнь Ваша будет полна восхищения, комплиментов и букетов цветов. Ведь такая женщина, как Вы, заслуживает всего самого наилучшего. С юбилеем! И пусть годы добавляют только здоровья, красоты и мудрости!

***

Поздравление с юбилеем женщине на Вы:

Сегодня не обычный день рожденья

У Вас сегодня юбилей!

Хочу Вам пожелать терпенья

И добрых и отзывчивых друзей!

Еще желаю я домашнего уюта,

Благополучия в работе и семье

Пусть Вас по жизни не мотает круто

Чтоб были Вы всегда на высоте!

Вы женственны и так неповторимы

И видя Вас мужчина поражен,

А вы идете по дороги жизни

И каждый вашим шармом опьянен!

***

Поздравления с юбилеем женщине-коллеге:

С юбилеем, уважаемая коллега. Желаю всегда быть востребованной, успешной, активной, целеустремлённой, уверенной и непоколебимой. Пусть работа дарит чувство полной самореализации, пусть жизнь с каждым днём вносит яркие краски счастья в твою жизнь.

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Поздравления с юбилеем женщине-соседке:

Тебе, соседка дорогая,

В этот прекрасный юбилей

Повеселиться я желаю!

Здорова будь и не болей!

Пусть в доме лад всегда царит,

Успех пускай сопровождает,

Пускай огонь в душе горит,

А сердце — счастье наполняет!

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Поздравление с юбилеем женщине своими словами оригинальное:

Говорят, есть на свете женщины, гармонично наделенные всеми достоинства – прекрасны лицом так же, как прекрасны душой, умны и великодушны, рассудительны и дружелюбны, они готовы дарить свое тепло и любовь без остатка своей семье. Сегодня я могу сказать – я знаю такую женщину и в эту минуту поздравляю ее с Днем рождения! Пусть твоя жизнь складывается так ладно, как в сказке, пусть всегда рядом будут родные, а в доме будет достаток, тепло и уют!

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Поздравление с юбилеем женщине в стихах трогательное:

Есть в жизни у меня своя позиция —

Счет не вести обманчивым годам,

Но юбилей — особая традиция,

И в этот праздник я желаю вам:

Не знать в своих решениях сомнения,

Идти туда, куда душа влечет,

Пусть рядом будет, как благословение,

Надежное и крепкое плечо,

По-женски оставайтесь уязвимою,

Ведь это придает особый шарм,

Всего важней для дамы — быть любимою,

Чего всем сердцем и желаю вам!

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Поздравления с юбилеем женщине 50 лет:

С юбилеем! Желаю воспринимать эту круглую дату, как новую страницу, открывающую новые возможности, новые горизонты и новые ощущения. Интересных идей, активности, бодрости, здоровья и прямых дорог еще на пятьдесят лет вперед. Поздравляю!

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Поздравление с юбилеем женщине 55 лет:

С двумя пятерками тебя,

Пускай поет твоя душа,

И пусть сбываются мечты,

Здоровье только береги!

Открытки с юбилеем женщине и картинки