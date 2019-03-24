"Напутствие для невежественных туземцев": посол США позвала украинцев на выборы 2019

Йованович позвала украинцев прийти на выборы 2019 / pravda.com.ua

Посол США в Киеве Мари Йованович, которая недавно угодила в скандал из-за обвинения генпрокурора Украины Юрия Луценко – решила сагитировать украинцев сходить на выборы 2019.

"США поддерживают народ Украины в ожидании свободных, справедливых и безопасных выборов... Если вы все еще не планируете голосовать на выборах, я призываю вас сделать это", — попросила Йованович в видеообращении, которое опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.

Она подчеркнула, что демократия работает только лишь при условии активного участия граждан.

Стоит отметить, что пользователи в комментариях под видео заботу и поддержку Йованович в большинстве своем не оценили.

""США поддерживает народ Украины". Что-то не заметно... США с самого начала поддерживало Петю и его банду, которые убивают украинцев. Скорее США на стороне банды", – считает, в частности, Юрий Федорченко.

"Напутствие для невежественных туземцев. Спасибо, облагодетельствовали! Научили уму разуму чернь неразумную!" – пишет Iveta Lance.

Были и совсем грубые комментарии, например, от Ивана Кравченко, который написал: "Тебя не спросили, шалава".

Напомним, в интервью американскому изданию The Hill Юрий Луценко обвинил посла США в Украине Мари Йованович в том, что та передала ему список людей, в отношении которых запрещено проводить какие-либо следственные действия.

В свою очередь президент США Дональд Трамп коротко прокомментировал информацию, появившуюся после того, как генеральный прокурор Юрий Луценко дал скандальное интервью. Глава США заявил, что заговор о российском вмешательстве поблек, а украинский начал проявляться.

Позднее Порошенко заявил о поддержке Йованович. Президент назвал Мари Йованович большим другом Украины.

Как сообщалось, послы стран G7 предупредили Авакова об угрозе срыва выборов. Западные дипломаты призвали принять меры против насильственных экстремистских групп.