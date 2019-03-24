"Напутствие для невежественных туземцев": посол США позвала украинцев на выборы 2019

Пользователи заботу и поддержку Йованович в большинстве своем не оценили.
Посол США в Киеве Мари Йованович, которая недавно угодила в скандал из-за обвинения генпрокурора Украины Юрия Луценко – решила сагитировать украинцев сходить на выборы 2019.
"США поддерживают народ Украины в ожидании свободных, справедливых и безопасных выборов... Если вы все еще не планируете голосовать на выборах, я призываю вас сделать это", — попросила Йованович в видеообращении, которое опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.
Она подчеркнула, что демократия работает только лишь при условии активного участия граждан.
Стоит отметить, что пользователи в комментариях под видео заботу и поддержку Йованович в большинстве своем не оценили.
""США поддерживает народ Украины". Что-то не заметно... США с самого начала поддерживало Петю и его банду, которые убивают украинцев. Скорее США на стороне банды", – считает, в частности, Юрий Федорченко.
"Напутствие для невежественных туземцев. Спасибо, облагодетельствовали! Научили уму разуму чернь неразумную!" – пишет Iveta Lance.
Были и совсем грубые комментарии, например, от Ивана Кравченко, который написал: "Тебя не спросили, шалава".
Напомним, в интервью американскому изданию The Hill Юрий Луценко обвинил посла США в Украине Мари Йованович в том, что та передала ему список людей, в отношении которых запрещено проводить какие-либо следственные действия.
В свою очередь президент США Дональд Трамп коротко прокомментировал информацию, появившуюся после того, как генеральный прокурор Юрий Луценко дал скандальное интервью. Глава США заявил, что заговор о российском вмешательстве поблек, а украинский начал проявляться.
Позднее Порошенко заявил о поддержке Йованович. Президент назвал Мари Йованович большим другом Украины.
Как сообщалось, послы стран G7 предупредили Авакова об угрозе срыва выборов. Западные дипломаты призвали принять меры против насильственных экстремистских групп.
Выборы президента 2019 в Украине
В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания. 8 февраля ЦИК завершила регистрацию: опубликован список кандидатов в президенты.
Изначально комиссия зарегистрировала 44 кандидата на пост президента Украины. Однако 1 марта мэр Львова, лидер партии Объединение Самопомощь Андрей Садовый снялся с президентских выборов в пользу Анатолия Гриценко. Мэр Львова стал первым из 44 кандидатов, отказавшихся от участия в выборах.
За ним о своем снятии объявил другой кандидат — Дмитрий Гнап. Он тоже сделал это в пользу Гриценко.
Затем свою кандидатуру с выборов снял Сергей Кривонос — высокопоставленный офицер ВСУ. Он считает нецелесообразным менять Верховного главнокомандующего — президента Петр Порошенко, — поскольку сохраняется риск полномасштабной и открытой агрессии России против Украины.
7 марта кандидат в президенты Евгений Мураев снял свою кандидатуру в пользу другого кандидата — Александра Вилкула.
Последним на данный момент снялся с выборов Дмитрий Добродомов — кандидат от партии Народный контроль, нардеп-мажоритарщик. Теперь кандидатов в президенты на выборах 2019 осталось уже меньше четырех десятков.
8 марта в ЦИК назвали окончательное число кандидатов в президенты Украины. В избирательный бюллетень на выборах президента Украины 31 марта будет внесено 39 кандидатов, сказано в решение комиссии.