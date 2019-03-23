"Экстремизм и насилие": послы стран G7 предупредили Авакова об угрозе срыва выборов

Арсена Авакова предупредили об угрозе срыва выборов

В Украине существует угроза срыва президентских выборов, считают послы стран G7.

Об этом идет речь в письме главе МВД Арсену Авакову, подготовленном послами Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, США и Великобритании, копией которого располагает Радио Свобода.

При этом дипломаты призвали принять меры "против насильственных политических экстремистских групп, которые могут сорвать предстоящее голосование и узурпировать украинскую национальную полицию".

Сам Аваков подтвердил получение письма от послов G7: "Да, [получил] письмо, в котором они просят об обеспечении честной процедуры голосования и недопущении срыва выборов радикалами. Также написали, что ценят усилия и позицию МВД по этому вопросу".

Посол Франции Изабель Дюмон от имени своих остальных коллег выразила обеспокоенность деятельностью "экстремистских политических движений в Украине", не уточнив, о ком конкретно идет речь.

Читайте такжеВыборы-2019: в Центризбиркоме рассказали о рекордной длине бюллетеней

"Они запугивают украинских граждан, пытаются узурпировать роль Национальной полиции в обеспечении безопасности выборов и наносят ущерб национальной и международной репутации украинского правительства", — заявила Дюмон.

Радио Свободы добавляет, что Дюмон завуалированно говорит о "Национальном корпусе" и Национальных дружинах. По словам Дюмон, группы, причастные к инцидентам с применением насилия, зарегистрировались в качестве наблюдателей на выборы.

Напомним, в интервью американскому изданию The Hill Юрий Луценко обвинил посла США в Украине Мари Йованович в том, что та передала ему список людей, в отношении которых запрещено проводить какие-либо следственные действия.

В свою очередь президент США Дональд Трамп коротко прокомментировал информацию, появившуюся после того, как генеральный прокурор Юрий Луценко дал скандальное интервью. Глава США заявил, что заговор о российском вмешательстве поблек, а украинский начал проявляться.

Позднее президент Петр Порошенко заявил о своей поддержке Йованович.