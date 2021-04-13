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Новая война в Украине начнется лишь при одном условии - Politico

13 апреля 2021, 19:07

С обострением напряжения меры, нацеленные на построение хоть какого-то доверия и смягчения ситуации, терпят неудачу.

Донбасс
СМИ назвали причины новой войны на Донбассе / УНИАН

Как для страны, которая утверждает, что не хочет войны, поведение России у границ Украины в последнее время имело уж слишком воинственный вид. Российские войска строят лагерь в Воронежской области в сотне километров от украинской территории, пишет Politico.

А тем временем, российское телевидение готовит россиян к тому, что вот-вот начнется украинское "наступление", - пишет СМИ. Министр иностранных дел Сергей Лавров недавно заявил, что возобновление войны на Донбассе приведет к "уничтожению" Украины. На прошлой же неделе замглавы администрации президента РФ и ключевой представитель на переговорах с Киевом Дмитрий Козак повторил утверждение за 2014 год. Мол, если будет надо, Москва вторгнется, чтобы защитить жителей Донбасса.

Большинство экспертов говорят, что это не обязательно означает неизбежную войну. Но тот факт, что российские намерения остаются неизвестными, делает ситуацию очень тревожной. Стягивание войск к границе, а также в аннексированный Крым, дает России возможности, если она захочет, пойти на эскалацию. Владимир Путин, без сомнения, хочет сохранить определенную непредсказуемость. И доступность различных сценариев важна сейчас, когда мир наблюдает.

"Хотя абсолютно "случайная" война маловероятна, всегда существует риск просчета или чрезмерной реакции", - говорится в статье.

С обострением напряжения меры, нацеленные на построение хоть какого-то доверия и смягчения ситуации, терпят неудачу. Участники переговоров в Минске снова зашли в тупик. Дополнительный режим о прекращении огня, договоренности о котором появились в июле 2020 года, стабилизировали ситуацию на несколько месяцев. Но теперь они тоже разрушаются. Россия проигнорировала все запросы о разъяснении ее военной активности у украинской границы. Украина направила соответствующий запрос, опираясь на Венский документ.

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В Москве некоторые утверждают, что Украина якобы спровоцировала напряжение, развернувшись в сторону более "враждебного" подхода к России на протяжении последних месяцев. Но это преувеличение. Президент Украины Владимир Зеленский на самом деле был, наоборот, очень сдержанным в своей риторике относительно Донбасса и последней российской активности.

Недавно Киев ввел санкции против пророссийского олигарха Виктора Медведчука, который выступает союзником Путина, а также против его соратника Тараса Козака. Безусловно, это разозлило Кремль. Но Москва в своей публичной реакции была относительно сдержанной. Некоторые указывают на две недавно одобренные стратегии Украины как на провокации. В частности, речь идет о плане деоккупации и реинтеграции Крыма, а также о новой военной стратегии. В обоих Россия откровенно упоминается как угроза.

Несмотря на то, что Зеленский во время выборов много говорил о мире, он никогда не молчал о том, что Россия должна вернуть Крым. Так же он не стеснялся указывать на российскую угрозу для территориальной целостности Украины. Его крымская стратегия больше сосредоточена на защите прав человека и судебных проблемах. А военная стратегия в значительной мере посвящена реформам, нацеленным на приближение вступления в НАТО.

Для России украинское членство в Альянсе - абсолютная "красная линия". Но в стремлениях Киева его получить нет ничего нового, а тем более удивительного. Так что стратегия вряд ли может быть причиной для войны. Хотя никто не знает, как Москва интерпретирует разные вещи.

В Москве также разочарованы, что Зеленский не выполнил Минские соглашения безусловно. В частности, те положения, которые касаются предоставления особого статуса так называемым "республикам", подконтрольным России. Теоретически это позволило бы Кремлю иметь постоянное и большое влияние на страну через эти образования. И при этом Украина должна была бы платить за их содержание, а не Россия.

Отсутствие четкости в отношении российских намерений и конечного плана в смеси с риторикой в духе 2014 года означает, что напряжение очень высокое. И именно здесь может и произойти просчет.

Существует тонкая грань между сдерживанием и тем, что может быть воспринято как наступательные действия. Все следят за тем, что Россия может сделать. И при этом ни у кого нет плана на случай, если она пойдет на большую эскалацию. Это тоже усиливает непредсказуемость. На самом деле не очевидно, что Москва могла бы получить, если бы действительно усилила войну на Донбассе. Однако, важно помнить, что у Кремля свое понимание угрозы. Поэтому любой сценарий, даже наименее возможный, стоит рассматривать.

Обострение на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:

  • 26 марта российские незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции ООС на Донбассе вблизи Шумов. В результате вражеского огня погибли 4 украинских военных. Из-за этого президент Украины Владимир Зеленский призвал всех лидеров стран нормандской четверки приложить максимальные усилия для того, чтобы на Донбассе был полностью сохранен режим прекращения огня.
  • 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
  • 5 апреля боевики на Донбассе обстреляли из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов украинские позиции возле Авдеевки. В результате вражеского обстрела смертельное ранение получил военнослужащий Объединенных сил.

новости Донецка СМИ Владимир Путин гибридная агрессия Сергей Лавров новости Украины
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