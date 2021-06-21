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Украина - Австрия: букмекеры назвали победителя встречи

21 июня 2021, 13:13
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У украинской сборной по футболы велики шансы на победу против австрийцев, считают эксперты.

Украина Австрия букмекеры назвали победителя встречи
Украина - Австрия: букмекеры назвали победителя встречи / Reuters

Матч Украина – Австрия определит, какая команда займет второе место по результатам завершающей встречи группового этапа в группе С на Евро 2020. Букмекеры уже назвали фаворита игры.

В игре сборной Украины против сборной Австрии велики шансы на победу у подопечных украинского тренера Андрея Шевченко, считают букмекеры.

В компании Parimatch победа Украины в поединке с австрийцами оценивается с коэффициентом 3,53.

Победа сборной Австрия – на такой результат ставят с коэффициентом 3,93.

Ничейный результат матча оценивают с коэффициентом 2,05.

В двойном исходе следующие коэффициенты:

  • ничьей не будет 1,86;
  • Украина не проиграет – 1,30;
  • Австрия не проиграет – 1,35.
Украина Австрия букмекеры назвали победителя встречи

Украина – Австрия: когда смотреть игру

Матч Украине можно будет посмотреть на телеканалах "Украина" и "Футбол 1". Начало ‒ в 19:00.

Напомним, сборная Украины начала финальный турнир Евро-2020 поражением от Нидерландов (2:3), после чего обыграла Северную Македонию (2:1).

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