Украина - Австрия: букмекеры назвали победителя встречи / Reuters

Матч Украина – Австрия определит, какая команда займет второе место по результатам завершающей встречи группового этапа в группе С на Евро 2020. Букмекеры уже назвали фаворита игры.

В игре сборной Украины против сборной Австрии велики шансы на победу у подопечных украинского тренера Андрея Шевченко, считают букмекеры.

В компании Parimatch победа Украины в поединке с австрийцами оценивается с коэффициентом 3,53.

Победа сборной Австрия – на такой результат ставят с коэффициентом 3,93.

Ничейный результат матча оценивают с коэффициентом 2,05.

В двойном исходе следующие коэффициенты:

ничьей не будет 1,86;

Украина не проиграет – 1,30;

Австрия не проиграет – 1,35.

Украина – Австрия: когда смотреть игру

Матч Украине можно будет посмотреть на телеканалах "Украина" и "Футбол 1". Начало ‒ в 19:00.

Напомним, сборная Украины начала финальный турнир Евро-2020 поражением от Нидерландов (2:3), после чего обыграла Северную Македонию (2:1).