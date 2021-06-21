Украина - Австрия: букмекеры назвали победителя встречи

У украинской сборной по футболы велики шансы на победу против австрийцев, считают эксперты.
Матч Украина – Австрия определит, какая команда займет второе место по результатам завершающей встречи группового этапа в группе С на Евро 2020. Букмекеры уже назвали фаворита игры.
В игре сборной Украины против сборной Австрии велики шансы на победу у подопечных украинского тренера Андрея Шевченко, считают букмекеры.
В компании Parimatch победа Украины в поединке с австрийцами оценивается с коэффициентом 3,53.
Победа сборной Австрия – на такой результат ставят с коэффициентом 3,93.
Ничейный результат матча оценивают с коэффициентом 2,05.
В двойном исходе следующие коэффициенты:
- ничьей не будет 1,86;
- Украина не проиграет – 1,30;
- Австрия не проиграет – 1,35.
Украина – Австрия: когда смотреть игру
Матч Украине можно будет посмотреть на телеканалах "Украина" и "Футбол 1". Начало ‒ в 19:00.
Напомним, сборная Украины начала финальный турнир Евро-2020 поражением от Нидерландов (2:3), после чего обыграла Северную Македонию (2:1).