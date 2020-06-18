Ирина Билык показала взрослого длинноволосого сына - фото

Певица поделилась фото сына и показала его рисунки/ Instagram

Популярная украинская певица Ирина Билык, у которой недавно умерла мать, показала своего взрослого сына Глеба, которому 18 июня исполнился 21 год.

На своей странице в Instagram исполнительница нежно поздравила молодого человека и показали его рисунки, которые она, к слову, считает гениальными.

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"Это мой Глеб! Сегодня ему 21, и вот его рисунки... я в шоке! Гениально. С Днём Рождения,моя Звезда!" – написала она.

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Пользователи и фоловеры певицы, традиционно, принялись поздравлять именинника и желать многих лет жизни ему и его звездной маме.