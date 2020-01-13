Печальная статистика: роддома Киева ужаснули данными о рождаемости

В роддомах Киева в последние пять лет наблюдается очень печальная статистика - по информации центра "Медстат", рождаемость в столице снизилась почти на 1/5.

Эксперты центра по анализу рождаемости сделали вывод, что с 2015 по 2020 год количество детей, рожденных в киевских родильных домах уменьшилось на 19%. Согласно статистике, в 2015 в роддомах Киева произошло 40 339 родов, а на свет появилось 40 986 детей, а в 2019-м - 32 808 и 33 412 - соответственно.

Читайте такжеСоциологи дали нерадостный прогноз по населению Украины к 2030 году

Из цифр следует, что за пять лет количество рожденных в столице детей уменьшилось на 7,5 тысяч, то есть почти на 19%. Кроме того, стало известно, что за минувший год мальчиков родилось почти на полторы тысячи больше, чем девочек. 17 455 и 15 957 - соответственно.

Несмотря на сообщения, что столица бьет рекорды по рождению двоен (в частности, такой был зафиксирован в декабре 2019-го), общее количество многоплодных родов также уменьшилось - если в 2015 году произошло 834 таких родов, то в 2019 году - 726 (721 двойня и 5 троен).

Ранее в Госстате рассказали, почему украинцы уходят из жизни.

Также напомним, эксперт дала неутешительный прогноз о сокращении населения Украины.