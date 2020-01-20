Убийство парня в ЦИК: в ГБР раскрыли детали

ЦИК / Скриншот с kiev.informator.ua

Следователи ГБР расследуют возможное самоубийство, которое совершил сотрудник Управления госохраны в ЦИК.

По предварительной информации ГБР, около 18:20 20 января 2020 года работник УГО выстрелил себе в голову из табельного оружия, а именно пистолета Макарова. От полученного ранения военнослужащий погиб на месте.

В данный момент продолжаются следствие. Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины.

Позже Управление госохраны Украины также подтвердило факт гибели военнослужащего. В УГО сообщили, что погибший - 1995 года рождения.

Ранее СМИ узнали, что вечером 20 января в Киеве на бульваре Леси Украинки в здании ЦИК парень получил огнестрельное ранение и скончался. Свидетели говорили, что парень сам в себя выстрелил. Журналисты узнали, что на вид погибшему около 20-25 лет.