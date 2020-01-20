В здании Центризбиркома погиб сотрудник УГО: названа причина

В здании ЦИК застрелился сотрудник УГО / Скриншот с kiev.informator.ua

В центре Киева в здании Центральной избирательной комиссии от огнестрельного ранения погиб военнослужащий-сотрудник Управления государственной охраны.

В здании ЦИК военный свел счеты с жизнью, рассказал УНИАН начальник УГО Сергей Рудь.

По словам собеседника, сотрудник УГО застрелился.

"Проводятся следственные действия, вам все расскажут позже", - заявил Рудь.

Ранее СМИ узнали, что вечером 20 января в Киеве на бульваре Леси Украинки в здании ЦИК парень получил огнестрельное ранение и скончался. Свидетели говорили, что парень сам в себя выстрелил. Журналисты узнали, что на вид погибшему около 20-25 лет.