В здании Центризбиркома погиб сотрудник УГО: названа причина

В ЦИК сотрудник УГО свел счеты с жизнью.
В центре Киева в здании Центральной избирательной комиссии от огнестрельного ранения погиб военнослужащий-сотрудник Управления государственной охраны.
В здании ЦИК военный свел счеты с жизнью, рассказал УНИАН начальник УГО Сергей Рудь.
По словам собеседника, сотрудник УГО застрелился.
"Проводятся следственные действия, вам все расскажут позже", - заявил Рудь.
Ранее СМИ узнали, что вечером 20 января в Киеве на бульваре Леси Украинки в здании ЦИК парень получил огнестрельное ранение и скончался. Свидетели говорили, что парень сам в себя выстрелил. Журналисты узнали, что на вид погибшему около 20-25 лет.